Ισπανία: Περιφερειακή εκλογική ήττα για το κόμμα του Σάντσεθ

Την περασμένη Κυριακή, στις εκλογές της Εστρεμαδούρα για το περιφερειακό κοινοβούλιο, το κυβερνών κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ υπέστη μεγάλη ήττα. Νικητής αναδείχθηκε το Λαϊκό Κόμμα αλλά ενισχύθηκαν και οι ακροδεξιοί. Η Corriere della Sera έγραψε ότι η ήττα των κυβερνητικών οφείλεται «στα σκάνδαλα διαφθοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης» και παρατήρησε ότι το σοσιαλιστικό κόμμα PSOE «δεν είχε πέσει ποτέ τόσο χαμηλά σε μια περιοχή όπου κατείχε την απόλυτη πλειοψηφία μέχρι το 2007».

Παρά ταύτα, το ιταλικό media δεν βλέπει «κατάρρευση της κυβέρνησης» κεντρικά, διότι «δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ικανή να την ανατρέψει, ενώ και οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2027 και μέχρι τότε ο Σάντσεθ μπορεί να ανακάμψει». Οπότε; «Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε να επιτεθεί στην Κεντροαριστερά από τις περιφέρειες και να τις κατακτήσει με κεφαλαιοποίηση της δυσαρέσκειας για την κεντρική κυβέρνηση. Αν το σχέδιο επιτύχει, θα αυξήσει τη δύναμη του Λαϊκού Κόμματος στις κάλπες του 2027, αφού θα έχει κομματικό στρατό κυβερνητών».

Εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2026 στις περιοχές της Αραγονίας, της Καστίλης και της Ανδαλουσίας. Συνολικά λίγο κάτω από το 30% των Ισπανών θα ψηφίσει, σε μια περίοδο κρίσης για το PSOE. Από το 38% των ψήφων το 2023, το Λαϊκό Κόμμα αυξήθηκε στο 43%, ενώ οι σοσιαλιστές αντίπαλοί του έχασαν 100.000 ψήφους, με μείωση ποσοστού στο 25%, από 38%. Τώρα το Λαϊκό Κόμμα έχει περισσότερες ψήφους από ολόκληρη την Κεντροαριστερά (PSOE, Podemos, κ.λπ.). Η Εστρεμαδούρα, πάντως, δεν θα κυβερνηθεί εύκολα.

Το Λαϊκό Κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία και χρειάζεται τη συνεργασία με το ακροδεξιό Vox, το οποίο διπλασίασε το ποσοστό ψήφων του, από 8% σε σχεδόν 17%. Οι του Λαϊκού Κόμματος θα προτιμούσαν τοπική συγκυβέρνηση με το PSOE, όμως «τέτοια συνεργασία θα δυναμιτίσει την κεντρική καμπάνια τους για τις εθνικές εκλογές και την κατάληψη της Μαδρίτης». Ετσι «Λαϊκό Κόμμα και Vox είναι καταδικασμένα να τα πάνε καλά». Μάλιστα «το πλεονέκτημα το έχει η Ακροδεξιά, αφού λόγω αποχής και σε απόλυτο αριθμό η Κεντροδεξιά έχασε 14.000 ψήφους, ενώ το Vox σημείωσε καθαρό κέρδος».

Κατά την Corriere «ο ίδιος ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Σάντσεθ υποβάθμισε τη σημασία της ήττας του στην Εστρεμαδούρα». Εκανε και έναν μίνι ανασχηματισμό και δεν ανέφερε καθόλου τις περιφερειακές κάλπες. «Η εντολή του είναι να σβηστεί η ήττα και να ξεχαστεί. Η ελπίδα του είναι ότι η ισχυρή οικονομική απόδοση της χώρας και η διεθνής πολιτική της, επικριτική προς το Ισραήλ και ψυχρή απέναντι στον Τραμπ, θα τον ανταμείψει όταν έρθει η ώρα, άσχετο αν σε τοπικό επίπεδο αυτή η τακτική δεν περπάτησε».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News