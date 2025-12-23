Εντυπωσιακή ανάπτυξη 4,3% για τις ΗΠΑ στο γ’ τρίμηνο

Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με δυναμικό ρυθμό έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, παρά την αβεβαιότητα που δημιούργησαν οι δασμοί και τις εκτεταμένες ανησυχίες των νοικοκυριών για το κόστος ζωής.

Η οικονομική ανάπτυξη αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου. Η μέτρηση του τρίτου τριμήνου έδειξε ότι, ακόμη και μπροστά στο αρνητικό καταναλωτικό κλίμα και σε μια αγορά εργασίας που αρχίζει να χάνει δυναμική, η οικονομία των περίπου 30 τρισ. δολαρίων εισήλθε στον Οκτώβριο σε σχετικά σταθερή συνολική κατάσταση, διαψεύδοντας τις απαισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων ειδικών που είχαν διατυπωθεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, επίσης, συνέβαλε στην ώθηση της ανάπτυξης στα μέσα του έτους. Το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα, μετά τους φόρους και προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, παρέμεινε στάσιμο — ένδειξη ότι ο επίμονος πληθωρισμός εξακολουθεί να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη. Τα συνολικά εταιρικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 166 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με αύξηση μόλις 6,8 δισ. δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο — μια θεαματική βελτίωση, αν και οι επιχειρηματικές επενδύσεις υποχώρησαν.

Το γεγονός ότι η οικονομία έχει παραμείνει τόσο ανθεκτική αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι δασμοί του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν είχαν τη μεγάλη υφεσιακή επίδραση που πολλοί οικονομολόγοι φοβούνταν αρχικά. Αν και οι δασμοί αναμφίβολα αύξησαν το κόστος ορισμένων αγαθών, οι καταναλωτές συνέχισαν να δαπανούν. Η κατανάλωση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα τυπικό έτος, αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, με ρυθμό 3,5% στο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, όμως, όπως σημειώνουν οι New York Times τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα αντιμετωπίζουν επιβράδυνση της αύξησης των μισθών και άνοδο στο κόστος διαφόρων ειδών οικιακής κατανάλωσης, όπως το βοδινό κρέας, ο καφές και τα έπιπλα. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και καθώς ορισμένες μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει περικοπές προσωπικού, η περιορισμένη έκταση των συνολικών απολύσεων εξακολουθεί να στηρίζει τη δραστηριότητα. Και μεγάλο μέρος της αύξησης της κατανάλωσης προήλθε από δαπάνες εύπορων και ανώτερων μεσαίων εισοδηματικά Αμερικανών, οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν για ταξίδια, αναψυχή, εστιατόρια και άλλες προαιρετικές αγορές.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη συνέβαλαν σχεδόν στο μισό της «ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ» στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Principal Asset Management. Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι αυτές οι επενδύσεις θα συνεχιστούν. Ωστόσο, τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου δείχνουν ότι η τάση ενδέχεται να είναι πιο ανομοιόμορφη απ’ ό,τι είχαν προβλέψει ορισμένοι, καθώς οι επενδύσεις σε πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και σε κατασκευές, μειώθηκαν σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες.

