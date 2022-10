Νύχτα χάους για τη Λιζ Τρας μετά την «ανταρσία» 40 βουλευτών των Τόρις

Ο Guardian έκανε λόγο για «μέρα χάους» στους Τόρις και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι Times μίλησαν για νέα «αναταραχή» με αντικείμενο πλέον την πολιτική επιβίωση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, έξι εβδομάδες αφότου πρωτομπήκε θριαμβευτικά στην Ντάουννινγκ Στριτ. Η Telegraph περιέγραψε ένα νέο χτύπημα στη βρετανική κυβέρνηση ύστερα από μια μέρα χάους στο Γουέστμινστερ. Τι συνέβη;

Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί τίποτα. Μια πρόταση των Εργατικών, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την απαγόρευση της αμφιλεγόμενης μεθόδου υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου καταψηφίστηκε. Ομως υπό το πρίσμα της γενικευμένης δυσφορίας για τη νέα πρωθυπουργό και την αλλοπρόσαλλη οικονομική της πολιτική –μέσα σε λίγες ημέρες πρόλαβε να απομακρύνει τον υπουργό Οικονομικών και την υπουργό Εσωτερικών που ίδια είχε διορίσει αρχές Σεπτεμβρίου, να πάρει πίσω εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις και να δει τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 10,1%– η ψηφοφορία είχε λάβει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Και η κυβέρνηση Τρας κέρδισε μεν την ψηφοφορία με 326 ψήφους έναντι 230, αλλά 40 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος απείχαν!

Η ψηφοφορία έγινε λίγες ώρες αφότου η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση λόγω «παραβίασης των κανόνων ασφαλείας» σχετικά με την ανταλλαγή ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών. Ομως η επιστολή παραίτησής της ήταν ένας κόλαφος για την Τρας και για το πώς έχει χειριστεί την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας της.

«Το να προσποιούμαστε ότι δεν κάναμε λάθη, να συνεχίσουμε σαν να μην μπορούν όλοι να δουν ότι τα κάναμε και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με έναν μαγικό τρόπο, δεν είναι σοβαρή πολιτική», έγραψε μεταξύ άλλων η Σουέλα Μπράβερμαν.

Ηταν η δεύτερη αποχώρηση υπουργού της Τρας σε διάστημα λίγων ημερών, μετά την απομάκρυνση του Κουάσι Κουαρτένγκ την περασμένη Παρασκευή.

Μια ένδειξη τού πόσο στριμωγμένη είναι η 47χρονη πρωθυπουργός μέσα στο ίδιο της το κόμμα, αποτελεί το γεγονός τους δύο παραιτηθέντες υπουργούς χρειάστηκε να τους αντικαταστήσει με στελέχη που δεν είχαν υποστηρίξει την υποψηφιότητά της στην εσωκομματική ψηφοφορία για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις και στην πρωθυπουργία: ο Τζέρεμι Χαντ αντικατέστησε τον Κουάρτενγκ στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο Γκραντ Σαπς διαδέχθηκε τη Σουέλα Μπράβερμαν στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ακολούθησε η δραματική όπως αποδείχτηκε ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν αυτό που είδα χθες το βράδυ. Ηταν μια σφαγή. Ακούσαμε για βουλευτές που έκλαιγαν», ανέφερε ο Κίρστι Μπιουκάναν, πρώην σύμβουλος της Λιζ Τρας, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο ITV.

'I have never seen anything like I saw last night. It was carnage in the division lobby. We had tales of MPs in tears.'

