Νιλ Γιανγκ εναντίον Spotify επειδή δίνει βήμα σε αντιεμβολιαστή

Ο Νιλ Γιανγκ απειλεί να αφαιρέσει όλη του τη μουσική από το Spotify διαμαρτυρόμενος για την εκπομπή ενός αντιεμβολιαστή που μεταδίδεται μέσω της πλατφόρμας.

Δεν μπορείτε να έχετε και τα δύο, ή εμένα ή αυτόν, διαμήνυσε ο καλλιτέχνης στη διεύθυνση του Spotify.

Ο Γιανγκ διαμαρτύρεται για το podcast του Τζο Ρόγκαν, ενός δημοφιλούς παρουσιαστή που μεταδίδει fake news και αντιεμβολιαστική προπαγάνδα από την εκπομπή του.

Ο Γιανγκ δημοσίευσε μία επιστολή στο σάιτ του, την οποία μετά από λίγες ώρες απέσυρε, στην οποία επέκρινε το Spotify επειδή συνέχιζε να δίνει βήμα στον Ρόγκαν και «να προκαλεί θανάτους», παρά την κριτική που έχει δεχθεί και από επιστήμονες.

«Το κάνω αυτό επειδή το Spotify διασπείρει ψευδείς πληροφορίες για τα εμβόλια, πιθανώς προκαλώντας τον θάνατο εκείνων που πιστεύουν την παραπληροφόρηση που διασπείρεται από εκείνους. Παρακαλώ ενεργήστε για αυτό αμέσως σήμερα και ενημερώστε με για το χρονοδιάγραμμα», έγραψε ο Γιανγκ.

Ο Ρόγκαν υπέγραψε το 2020 συμφωνία ύψους 100 εκατ. δολαρίων, με την οποία έδωσε στην πλατφόρμα τα αποκλειστικά δικαιώματα του podcast, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές στο Spotify με 11 εκατ. ακροατές ανά επεισόδιο.

Την ίδια στιγμή, 270 ειδικοί στον τομέα της υγείας, καθηγητές, γιατροί και επιστήμονες, κατηγόρησαν τον Ρόγκαν ότι διασπείρει ψευδείς πληροφορίες για τον κορονοϊό.

Η επιστολή τους αναφέρθηκε σε ένα επεισόδιο στο οποίο ο Ρόγκαν πήρε συνέντευξη από τον Ρόμπερτ Μαλόουν, ιολόγο που συμμετείχε στην τεχνολογία mRNA, αλλά ο οποίος από τότε έχει επικριθεί για τη διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια.

Και οι δύο επικρίθηκαν για την προώθηση αβάσιμων θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένου του ψευδούς ισχυρισμού ότι τα νοσοκομεία έχουν οικονομικά κίνητρα για να διαγιγνώσκουν ψευδώς ότι θάνατοι προκλήθηκαν από κορονοϊό.

«Δεν είναι μόνο επιστημονικό ή ιατρικό το πρόβλημα με τον Ρόγκαν. Είναι κοινωνιολογικό ζήτημα με τρομακτικές διαστάσεις και το Spotify είναι υπεύθυνο που επιτρέπει αυτή τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η επιστολή των ειδικών.

“This is not only a scientific or medical concern; it is a sociological issue of devastating proportions and Spotify is responsible for allowing this activity to thrive on its platform.”

Η επιστολή του Γιανγκ απευθυνόταν στον μάνατζέρ του, Φρανκ Τζιρόντα και τον Τομ Κόρσον, έναν από τους δύο προέδρους της δισκογραφικής του εταιρείας Warner Records.

Ο Τζιρόντα επιβεβαίωσε στο Daily Beast ότι η επιστολή είναι αυθεντική. «Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Νιλ. Είναι πολύ ταραγμένος… προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη τώρα», δήλωσε.

Ο Ρόγκαν, στην εκπομπή του, πρώην κωμικός και τηλεοπτικός αστέρας, αποτρέπει τους ακροατές του από τον εμβολιασμό και προκρίνει αντί του εμβολίου, την ιβερμεκτίνη, το φάρμακο για άλογα, το οποίο έχει αποδειχθεί πλέον ότι όχι μόνο δεν θεραπεύει τους ανθρώπους που έχουν Covid, αλλά είναι και επικίνδυνο για την υγεία τους.

Παλιότερα, το Spotify είχε δηλώσει ότι απαγορεύει τη μετάδοση παραπληροφόρησης για την Covid από την πλατφόρμα του γιατί είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News