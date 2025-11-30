Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας στη Φλόριντα

Νέα ουκρανο-αμερικανική συνάντηση ξεκίνησε με εκατέρωθεν συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μια περιοχή που θεωρείται η προσωπική «έδρα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του αμερικανού προέδρου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο σε μια κυρίαρχη Ουκρανία».

«Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία», είπε ο Ρούμπιο κατά την έναρξη της συνάντησης.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία αποτελείται από τον Αντρίι Χνάτοφ, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον Αντρίι Σιμπίχα, υπουργό Εξωτερικών, και τον Ρουστέμ Ούμεροφ, επικεφαλής του ουκρανικού συμβουλίου ασφαλείας.

Οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται σήμερα στη Φλόριντα έρχονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγα 24ωρα έπειτα από την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ, μέχρι πρότινος επικεφαλής του γραφείου του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και λίγα 24ωρα πριν από την επικείμενη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Ρωσία.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States. I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/herwCpylWd — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ σημείωνε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του το απόγευμα της Κυριακής:

«Η συνάντηση μεταξύ της ουκρανικής αντιπροσωπείας και της αμερικανικής πλευράς σχετικά με τα βήματα προς την επίτευξη δίκαιης ειρήνης έχει ήδη ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένω σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Εχουμε σαφείς οδηγίες και προτεραιότητες: διαφύλαξη των ουκρανικών συμφερόντων, διασφάλιση ουσιαστικού διαλόγου και πρόοδο με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Γενεύη. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας. Η αντιπροσωπεία θα υποβάλει έκθεση στον Πρόεδρο της Ουκρανίας μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναντήσεων».

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις, τόσο στα πεδία των μαχών από τους Ρώσους που συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις, όσο και στο διπλωματικό μέτωπο από τους Αμερικανούς που πιέζουν την ουκρανική ηγεσία να αποδεχθεί τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας η οποία απέχει όμως πολύ από το να μπορεί να θεωρηθεί «ιδανική» για το Κίεβο.

Παράλληλα, τα ουκρανικά σκάνδαλα διαφθοράς που είδαν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας (και οδήγησαν τον Γερμάκ στην έξοδο), έχουν προκαλέσει εύλογες ενοχλήσεις στις τάξεις των Ευρωπαίων υποστηρικτών του Κιέβου που κι αυτοί πια πιέζουν.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η Ουκρανία διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της, ωστόσο ο ίδιος υποσχέθηκε, απευθυνόμενος στον ουκρανικό λαό σε μια δραματική ομιλία την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν πρόκειται να προδώσει τη χώρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News