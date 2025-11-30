Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζητά «προληπτική» χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για διαφθορά, υπέβαλε επίσημο αίτημα χάριτος στον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

Ο βρετανικός Guardian ανέφερε ότι το αίτημα καταχωρήθηκε σε 111 (!) σελίδες από τον δικηγόρο του πρωθυπουργού τόσο προς τον πρόεδρο όσο και προς το τμήμα απονομής χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Το γραφείο του προέδρου γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό αίτημα, με σημαντικές συνέπειες. Αφού ληφθούν όλες οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, ο πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και ειλικρινά το αίτημα», ανέφεραν από το γραφείο του Χέρτσογκ.

Ο Νετανιάχου αρνείται κάθε κατηγορία περί διαφθοράς και έχει δηλώσει αθώος.

Σε μια σύντομη επιστολή που περιλαμβάνεται στον νομικό του φάκελο και σε μια τηλεοπτική δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν προς το προσωπικό του συμφέρον να αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο, αλλά ότι ήταν προς το συμφέρον της εθνικής ενότητας να συντομευθεί η δίκη, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, «διαλύει τη χώρα».

Ο Νετανιάχου είπε στην τηλεοπτική δήλωση: «Καθώς αποκαλύπτονται στο δικαστήριο αθωωτικά στοιχεία που αναιρούν πλήρως τους ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον μου, και καθώς γίνεται σαφές ότι η υπόθεση εις βάρος μου χτίστηκε με σοβαρές παραβιάσεις, το προσωπικό μου συμφέρον ήταν και παραμένει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία μέχρι το τέλος της, μέχρι την πλήρη απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες. Ομως η πραγματικότητα της ασφάλειας και της πολιτικής, το εθνικό συμφέρον, απαιτεί κάτι διαφορετικό. Η συνεχιζόμενη δίκη μας διαλύει από μέσα, τροφοδοτεί σφοδρές διαφωνίες και βαθαίνει τις διαιρέσεις. Είμαι βέβαιος, όπως και πολλοί άλλοι, ότι ο άμεσος τερματισμός της δίκης θα συνέβαλλε στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα προωθούσε την ευρεία συμφιλίωση που η χώρα μας χρειάζεται τόσο απεγνωσμένα.»

Το αίτημα για χάρη χωρίς παραδοχή ενοχής ή παραίτηση μπορεί να προκαλέσει πολιτική και συνταγματική κρίση, την οποία ενδέχεται τελικά να κληθεί να επιλύσει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο Ισραήλ δεν έχει απονεμηθεί σχεδόν ποτέ «προληπτική» χάρη, δηλαδή πριν από την καταδίκη κάποιου – μοναδική αξιοσημείωτη εξαίρεση μια υπόθεση του 1986 που αφορούσε την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ. Μια προληπτική χάρη σε πολιτικό σε υπόθεση διαφθοράς χωρίς παραδοχή ενοχής θα δημιουργούσε νομικό προηγούμενο και θα ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον Χέρτσογκ ζητώντας του να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται από το 2020 για κατηγορίες περί δωροδοκίας, απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης, σχετικά με φερόμενες πολιτικές χάρες προς πλούσιους υποστηρικτές με αντάλλαγμα δώρα ή ευνοϊκή προβολή.

Η ηγεσία της κοινωνίας των πολιτών και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ξεκαθάρισαν ότι θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε κίνηση για να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο ηγέτης του κόμματος Yesh Atid, απευθύνθηκε στον Χέρτσογκ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Δεν μπορείτε να χορηγήσετε στον Νετανιάχου χάρη χωρίς παραδοχή ενοχής, έκφραση μεταμέλειας και άμεση αποχώρηση από την πολιτική ζωή.»

«Μόνο οι ένοχοι ζητούν χάρη», δήλωσε ο Γιαΐρ Γκολάν, ο ηγέτης του κόμματος Democrats, σε ανάρτησή του. «Η μόνη συμφωνία ανταλλαγής που υπάρχει στο τραπέζι είναι να αναλάβει ο Νετανιάχου την ευθύνη, να παραδεχθεί την ενοχή του, να φύγει από την πολιτική και να απελευθερώσει τον λαό και το κράτος — μόνο τότε θα επιτευχθεί ενότητα μεταξύ του λαού».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News