Μαύρη Θάλασσα: Ουκρανικά ναυτικά drones έβγαλαν… νοκ-άουτ δύο ρωσικά τάνκερ

Σοβαρά πλήγματα σε δύο τάνκερ που έπλεαν στη Μαύρη Θάλασσα προξένησαν με χρήση ναυτικών drones οι ουκρανικές δυνάμεις. Τα σκάφη κατευθύνονταν προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ για να εφοδιαστούν με πετρέλαιο, το οποίο στη συνέχεια θα μετέφεραν σε ξένες αγορές, ανέφερε το Σάββατο ουκρανός αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η επίθεση αυτή έρχεται τη στιγμή που το Κίεβο προσπαθεί να ασκήσει ολοένα μεγαλύτερη πίεση στην ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας.

Τα ουκρανικά drones εξερράγησαν στο πλαϊνό μέρος των τάνκερ, προκαλώντας πυρκαγιά, όπως μαρτυρά σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε το Κίεβο – ωστόσο, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση ούτε τα σκάφη να ταυτοποιήσει, ούτε το ακριβές σημείο της σύγκρουσης και την ημερομηνία λήψης του βιντεοσκοπηθέντος υλικού να επιβεβαιώσει.

«Το βίντεο δείχνει ότι μετά το χτύπημα, και τα δύο σκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημιές και βγήκαν εκτός λειτουργίας. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές πετρελαϊκές μεταφορές», ανέφερε γραπτώς ο ουκρανός αξιωματούχος.

Η Ουκρανία επιτίθεται εδώ και μήνες σε διϋλιστήρια εντός του ρωσικού εδάφους, χρησιμοποιώντας εναέρια drones μεγάλου βεληνεκούς.

Ομως η συγκεκριμένη επίθεση ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς είχε ως στόχο μονάδες του «σκιώδους στόλου», μέσω του οποίου η Μόσχα εξάγει καύσιμα σε τρίτες χώρες, παρακάμπτοντας έτσι τις σχετικές Δυτικές κυρώσεις, που αποσκοπούν στη μείωση των ενεργειακών πόρων της ρωσικής μηχανής.

Η Κοινοπραξία του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC), η οποία διαχειρίζεται περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου, ανακοίνωσε και αυτή το Σάββατο την ουκρανική επίθεση εναντίον των δύο τάνκερ. Η CPC εξάγει κυρίως στο Καζακστάν, μέσω Ρωσίας και Μαύρης Θάλασσας. Το Καζακστάν χαρακτήρισε την επίθεση «μη αποδεκτή».

Τα ναυτικά drones είναι μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη εφοδιασμένα με πυρομαχικά, και έχουν ήδη συμβάλει αισθητά στην ουκρανική αναχαίτιση ρωσικών πολεμικών πλοίων στα νερά της Μαύρης Θάλασσας.

Το 274 μέτρων τάνκερ «Kairos» τυλίχτηκε στις φλόγες καθώς έπλεε με κατεύθυνση τη Ρωσία, έχοντας αποπλεύσει από την Αίγυπτο, δήλωσε το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας. Το πλήρωμά του παραλήφθηκε από διασωστικά σκάφη, όμως η πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω της έκρηξης μαινόταν επί ώρες.

Το άλλο τάνκερ, με την ονομασία «Virat», χτυπήθηκε περί τα 35 ναυτικά μίλια από τις ακτές, στην ανατολική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο η κατάστασή του είναι σαφώς καλύτερη και ολόκληρο το πλήρωμα σώο.

Το ενδιαφέρον της Τουρκίας είναι έκδηλο, καθώς και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στη δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η Αγκυρα βρίσκεται σε επαφές με τα συγκρουόμενα μέρη, καθώς το τελευταίο που επιθυμεί είναι να μεταφερθούν οι ουκρανο-ρωσικές εχθροπραξίες στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που θα απειλούσε πρωτίστως τα οικονομικά της συμφέροντα.

Από ρωσικής πλευράς δεν υπήρξε κανένα σχόλιο.

