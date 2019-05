«Ναι, δεν τα κατάφερα»: οκτώ στιγμές από την αποτυχημένη θητεία της Τερέζα Μέι

Αδοξη πολιτική καριέρα; Ατυχίες; Ή μήπως ανέλαβε ένα βάρος πιο μεγάλο από αυτό που μπορούσε να σηκώσει στους ώμους της και από αυτό που μπορούσαν να σηκώσουν οι ώμοι της κυβέρνησής της;

Δεν θα αργήσει η αποτίμηση για την πρωθυπουργία της Τερέζα Μέι που βαίνει προς την ολοκλήρωσή της.

Πλαισιώνεται στην αρχή και στο τέλος της από το δημοψήφισμα για το Brexit και από την έξοδο από την ΕΕ με όποια μορφή και αν γίνει. Και χαρακτηρίζεται από τις αδέξιες, αμήχανες και κάπως υπερβολικές ενέργειες της πρωθυπουργού.

Δεκέμβριος 2016: Οι Βρυξέλλες και η Βρετανία έχουν πλέον αφομοιώσει το σοκ της λαϊκής ετυμηγορίας για έξοδο. Χωρίς ακόμη να έχει ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 50, η Τερέζα Μέι εμφανίζεται σε Σύνοδο Κορυφής.

Είναι μόνη και απομονωμένη. Αναζητεί ένα πρόσωπο μεταξύ των ηγετών για να ανταλλάξει μια κουβέντα, αλλά από τότε δεν είχε σχεδόν κανέναν πολιτικό φίλο στην Ευρώπη.

Ενα βίντεο 11 δευτερολέπτων τη δείχνει σαν σαν χαμένη τουρίστρια – αλλά κάπως έτσι δεν κύλησε όλο το Brexit;

Brexit, in a single shot. This morning at the EU summit. pic.twitter.com/1WlKeekRQy

Μάρτιος 2017: Η ώρα της υπογραφής έφθασε! Η επιστολή που έβαλε σε κίνηση τη διαδικασία του Brexit υπεγράφη στις 28 Μαρτίου και παρελήφθη στις Βρυξέλλες την επόμενη ημέρα, στις 29 Μαρτίου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απαθανάτισε τη στιγμή αισιόδοξα, πεπεισμένη ότι όλα θα πήγαιναν εντός σχεδίου. Αλλά δεν πήγαν.

Οκτώβριος 2017: Μόνο σαν καταστροφή μπορεί να περιγραφεί η εμφάνιση της Μέι στο συνέδριο των Συντηρητικών.

Επίμονος βήχας, σκηνικό που καταρρέει, χάπενινγκ από κωμικό που έφθασε σχεδόν δίπλα της για να δώσει το χαρτί της απόλυσης σε μια πρωθυπουργό που προκάλεσε μια άσκοπη εκλογική αναμέτρηση η οποία τη στρίμωξε πολιτικά ακόμη περισσότερο.

Σχεδόν έκλαιγε όταν μετά την ομιλία αγκάλιασε τον σύζυγό της Φίλιπ, που τη στηρίζει αθόρυβα αλλά διακριτικά σε όλη την καριέρα της.

Οκτώβριος 2017: Εξι μήνες μετά την αίτηση για έναρξη των διαδικασιών για την έξοδο, το κλίμα στις Βρυξέλλες και στις συνομιλίες με τη Βρετανία δεν είναι καλό.

Η πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής περιμένει τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Μόνη σε μια άδεια αίθουσα, κοιτά το τραπέζι με βλέμμα όλο κούραση και ίσως απογοήτευση.

Μια φωτογραφία που συνόψιζε τη μέχρι τότε κατάσταση στις συνομιλίες για την έξοδο από την ΕΕ, φωτογραφία που είχε και τη δύναμη να είναι επίκαιρη και στο μέλλον.

Οκτώβριος 2018: Τι και αν με την Ευρώπη υπάρχουν συνεχείς προστριβές; Μέσα, στη Βρετανία, η Τερέζα Μέι (πίστευε ότι) πήγαινε καλά. Τόσο καλά ώστε είπε να χορέψει λίγο στον ρυθμό του «Dancing Queen» των ABBA που έπαιζαν τα μεγάφωνα στο κομματικό συνέδριο

Η προσπάθεια ήταν μάλλον απογοητευτική, αφού ο χορός δεν είναι από τα δυνατά της σημεία.

Ηταν μάλλον μια προσωρινή φυγή από τη σκληρή πραγματικότητα των συνομιλιών για το Brexit που ανάγκαζαν το Λονδίνο να κάνει αλλοπρόσαλλες προτάσεις για τα σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία, το σημείο που ξήλωσε σχεδόν όλο το «πλεκτό» του Brexit.

Νοέμβριος 2018: Αφού παρουσίασε άλλο ένα σχέδιο εξόδου στο υπουργικό συμβούλιο, η Τερέζα Μέι πήγε με κάποια αισιοδοξία στο Κοινοβούλιο με δεδομένη τη σύμφωνη γνώμη των υπουργών της.

Τότε όμως ο ένας από μετά τον άλλο σύμβουλοι και οι υπουργοί –μεταξύ τους και ο αρμόδιος για το Brexit και δελφίνος σήμερα Ντόμινικ Ράαμπ– δηλώνουν ότι αποχωρούν από την κυβέρνηση. Κάπως έτσι κατάφερε να ξεπεράσει μέσα σε δύο χρόνια σε παραιτήσεις τη Μάργκαρετ Θάτσερ και τον Τόνι Μπλερ που αμφότεροι είχαν πάνω από μία δεκαετία στην πρωθυπουργία.

Δεκέμβριος 2018: Η Τερέζα Μέι πήγε στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες με άλλη μια παραλλαγή του σχεδίου για την έξοδο.

Προηγήθηκαν τα σχόλια του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι οι προτάσεις είναι «νεφελώδεις» και η Μέι βρήκε την ευκαιρία για ένα έντονο τετ-α-τετ με τον επικεφαλής της Κομισιόν.

NEW – Two expert lipreaders tell 5 News that Theresa May accuses Jean-Claude Juncker of describing her as nebulous.

This is how the conversation went, according to the lipreaders: pic.twitter.com/IuP99fJiXG

— Channel 5 News (@5_News) December 14, 2018