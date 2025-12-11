Τραμπ: Υπήρξαν «σκληρές κουβέντες» κατά την τηλεδιάσκεψη με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι υπήρξαν «σκληρές κουβέντες» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε την Τετάρτη (10.12) με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν μια σύσκεψη το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των προσπαθειών με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά άφησε να εννοηθεί πως η συμμετοχή των ΗΠΑ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

«Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας: «Δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κρύψει πρόσφατα την ενόχλησή του για τον πρόεδρο της Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο επέκρινε επειδή δεν διάβασε καν το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ. Βέβαια ο όρος «ειρηνευτικό» χρησιμοποιείται καταχρηστικά: ουσιαστικά ο Τραμπ απαιτεί από τον Ζελένσκι και τους Ουκρανούς να συνθηκολογήσουν και να παραχωρήσουν ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία, που εισέβαλε στη χώρα τους τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο ανακοίνωσε πως διαβίβασε στην Ουάσινγκτον «τροποποιημένη εκδοχή» του επίμαχου σχεδίου που θεωρητικά αποσκοπεί στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

