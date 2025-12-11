Κλιμάκωση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ έβαλε στόχο τα πετρέλαια

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, «το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», όπως έσπευσε να δηλώσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για μια ακόμη ενέργεια κλιμάκωσης της έντασης – και πρώτη αυτού του είδους – ανάμεσα στις δύο χώρες και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενισχύσει τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική με ένα αεροπλανοφόρο, μαχητικά αεροσκάφη και δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν ανωνύμως στο Reuters δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξήχθη υπό την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Δεν ανέφεραν το όνομα του πετρελαιοφόρου και δεν διευκρίνισαν τις συντεταγμένες όπου έλαβε χώρα το περιστατικό. Το κατασχεθέν τάνκερ αναγνωρίστηκε από μια ομάδα διαχείρισης κινδύνων με την ονομασία Skipper, και φέρεται να αποτελεί μέρος ενός «σκιώδους στόλου» πλοίων που μεταφέρει πετρέλαιο κόντρα στις κυρώσεις που ισχύουν από το 2019 για τη Βενεζουέλα.

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, ανέφερε μέσω X ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, προερχόμενο «από τη Βενεζουέλα και το Ιράν».

Εκανε λόγο για επιχείρηση του FBI με «υποστήριξη» του υπουργείου Αμυνας, δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται οπλισμένοι στρατιωτικοί να αποβιβάζονται στο κατάστρωμα και να απειλούν με όπλα το πλήρωμα στη γέφυρα.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της Βενεζουέλας, με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής να εξάγει πάνω από 900.000 βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με το Reuters, περισσότερα από 30 δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί αμερικανικές κυρώσεις δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα ενδέχεται να τιμωρηθούν από την Ουάσινγκτον.

Η κατάσχεση έχει θέσει σε επιφυλακή πολλούς ιδιοκτήτες πλοίων, χειριστές και ναυτιλιακές εταιρείες, με πολλούς να επανεξετάζουν αν θα αποπλεύσουν από τα ύδατα της Βενεζουέλας τις επόμενες ημέρες όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με πηγές του ναυτιλιακού κλάδου τις οποίες επικαλείται ο διεθνές δίκτυο.

Η στοχοποίηση των φορτίων προέλευσης Βενεζουέλας αναμένεται να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες καθυστερήσεις στις εξαγωγές και ενδέχεται να αποτρέψει ορισμένους πλοιοκτήτες, σύμφωνα με ειδικούς και αναλυτές. Η Ουάσιγκτον δεν είχε διακόψει στο παρελθόν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, οι οποίες πραγματοποιούνται από μεσάζοντες σε πλοία τρίτων.

Ο παγκόσμιος σκιώδης στόλος περιλαμβάνει 1.423 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων τα 921 υπόκεινται σε αμερικανικές, βρετανικές ή ευρωπαϊκές κυρώσεις, σύμφωνα με ανάλυση του ειδικού σε θαλάσσια δεδομένα Lloyd’s List Intelligence. Συνήθως είναι παλιά, η ιδιοκτησία τους είναι αδιαφανής και πλέουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη που να πληροί τα διεθνή πρότυπα για τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και πολλά λιμάνια.

«Πειρατεία», λέει το Καράκας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «θρασεία κλοπή» και «διεθνή πειρατεία». Το Καράκας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτή την ενέργεια διεθνούς πειρατείας, που ανακοινώθηκε δημόσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ομολόγησε την επίθεση σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική θάλασσα», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών, Ιβάν Χιλ.

Υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ, το Καράκας διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής πετρελαίου στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα. Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αναμένεται να πλήξει τις εξαγωγές αυτές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τόνισε την Τετάρτη πως «απαιτεί να τερματιστεί η παράνομη και βάρβαρη ανάμειξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News