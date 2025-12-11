Αποκάλυψη: Ο Τραμπ σχεδιάζει αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει, όπως ο ίδιος κομπάζει, «με σκληρά λόγια» στους τρεις ευρωπαίους ηγέτες, τον Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, τον Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας και τον Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας, που τον πιέζουν για μια λιγότερο ηττοπαθή προσέγγιση στο Ουκρανικό, σχεδιάζει μια σειρά από επιχειρηματικά deals με τον Βλαντίμιρ Πούτιν!

Αυτό, κατ’ ουσίαν, αποκάλυψε η Wall Street Journal, η οποία σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της ανέφερε την Πέμπτη (11.12) πως το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη, μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των σπάνιων γαιών στη Ρωσία και τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Στόχος του Τραμπ είναι, σύμφωνα με τη WSJ, να επαναφέρει το status της Ρωσίας ως παίκτη της παγκόσμιας οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει ξανά ο χάρτης και η διάταξη της Ευρώπης και μια τέτοια πρόταση, σημείωσε η εφημερίδα, φέρνει τις ΗΠΑ σε νέα σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η εφημερίδα-ναυαρχίδα του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοκ, υποστήριξε πως τα σχέδια αυτά του Τραμπ περιγράφονται με λεπτομέρειες στις προτάσεις που έχουν δοθεί στους Ευρωπαίους τις τελευταίες εβδομάδες και αποτελούν πηγή εντάσεων και ενστάσεων.

O πρωτοσέλιδος τίτλος της Wall Street Journal είναι χαρακτηριστικός: Ευρώπη και ΗΠΑ συγκρούονται για το μέλλον της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Μεταξύ των σχεδίων του προέδρου των ΗΠΑ είναι αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως και άλλες επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν 200 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μεγάλου νέου κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται πλέον από ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου αμερικανικές εταιρείες προβλέπεται να επενδύσουν σε στρατηγικής σημασίας τομείς στη Ρωσία, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και οι γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία προσέθεσε ότι με βάση το σχέδιο «θα αποκατασταθεί» και η ροή ρωσικής ενέργειας προς τη δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας μη κατονομαζόμενος ευρωπαίος αξιωματούχος συνέκρινε τις προτεινόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές συμφωνίας με μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας του 1945. Σε εκείνη τη διάσκεψη οι νικητές του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου – η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία—μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής τους στην Ευρώπη. Ενας άλλος συνέκρινε την πρόταση για την Ουκρανία με το σχέδιο του Τραμπ για μια Γάζα που θα μοιάζει με Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής.

