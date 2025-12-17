Ο γιος του Ρομπ Ράινερ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς στο Λος Aντζελες έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Νικ Ράινερ για την δολοφονία των γονιών του, του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού σε ειδική περίσταση που αφορά πολλαπλούς φόνους, δήλωσε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χόχμαν.

Οπως εξήγησαν οι New York Times, η προσθήκη της «ειδικής περίστασης» στο κατηγορητήριο συνεπάγεται πιο σοβαρό αδίκημα το οποίο αυξάνει την μέγιστη ποινή που προβλέπεται για τον φόνο (25 χρόνια) σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή ή σε θανατική καταδίκη.

Με αυτές τις ποινές πιθανώς να βρεθεί αντιμέτωπος ο υιός Ράινερ, εάν καταδικαστεί για τον θάνατο των γονιών του.

Σύμφωνα με τους New York Times, το γραφείο του εισαγγελέα δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα ζητήσει την επιβολή θανατικής ποινής, αλλά αναμένεται να λάβει υπόψη τις επιθυμίες της οικογένειας Ράινερ.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν δύο ημέρες μετά τον θάνατο του ζευγαριού στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας, όπου βρέθηκαν κατακρεουργημένοι από μαχαίρι.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ επέβαλε μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Ωστόσο, η θανατική ποινή εξακολουθεί να είναι ισχύει, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια καταδίκη. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των NYT υπάρχουν 580 κρατούμενοι που περιμένουν την εκτέλεσή τους και θα μπορούσαν να εκτελεστούν αν το μορατόριουμ αρθεί.

Ο Χόχμαν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024, αναίρεσε το μορατόριουμ του προκατόχου του σε ολόκληρη την κομητεία σχετικά με την εισήγηση της θανατικής ποινής. Τότε δήλωσε ότι θα την επιδίωκε μόνο σε «εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις».

Νομικοί δήλωσαν στους New York Times ότι θα τους εξέπληττε να ζητηθεί θανατική ποινή για τον Νικ Ράινερ, δεδομένου του ιστορικού του στην κατάχρηση ουσιών και των πιθανών αντιρρήσεων της οικογένειας. Ωστόσο, ανέφεραν ότι η απειλή της θανατικής καταδίκης πιθανώς να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ομολογία ενοχής.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News