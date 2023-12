Μόσχα: Ουκρανοί πράκτορες δολοφόνησαν τον δικό τους «προδότη» βουλευτή

Η Ουκρανία δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν το πτώμα ενός ουκρανού πρώην βουλευτή, ο οποίος είχε βρεθεί δολοφονημένος στη Μόσχα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε ουκρανούς συνεργάτες των Ρώσων.

Ο Ιλια Κίβα, φιλορώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης, που είδε διαφύγει στη Ρωσία όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, δολοφονήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου από ουκρανό εκτελεστή.

Τη Δευτέρα, πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες με τον νεκρό και τα όπλα που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δολοφόνος του.

«Αυτό είναι μήνυμα προς όλους τους προδότες και τους εγκληματίες πολέμου που έχουν περάσει στην εχθρική πλευρά», προειδοποίησε πηγή στην SBU.

«Θυμηθείτε: Η Ρωσία δεν θα σας προστατέψει. Οπως έχει πει ο Βασίλ Μαλιούκ, επικεφαλής της SBU, ο θάνατος είναι το μόνο μέλλον που περιμένει τους εχθρούς της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: A new footage shows the assassination of former #Ukrainian collaborationist MP Illia Kyva in #Moscow, conducted by the #SBU.

During the assassination seemingly a Glock 19 Gen 3 pistol with full-auto switcher was used.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/a5dtW4NL5V

— War Noir (@war_noir) December 11, 2023