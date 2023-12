Με περισσότερες από 200 ταινίες στο παλμαρέ του και μια καριέρα που διαρκεί πάνω από 50 χρόνια, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς της Γαλλίας. Αλλά και ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους.

Η αυλαία ίσως να πέφτει οριστικά για τον 74χρονο σταρ, μετά τις αποκαλύψεις για την πρόστυχη, μισογυνική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βόρεια Κορέα πριν από πέντε χρόνια, αποκαλύψεις που έγιναν σε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παίχτηκε στη γαλλική τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα. «Ζεράρ Ντεπαρντιέ, η πτώση ενός ειδώλου σε τρεις πράξεις», σχολίασε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Η συγγραφέας Μπενεντίκτ Μαρτέν, που κάποτε συγκατοίκησε με τον ηθοποιό, περιέγραψε πώς κάποτε εκείνος γδύθηκε μπροστά της στην κουζίνα και της πέταξε τα ρούχα του στο πρόσωπό της. Οταν του τα πέταξε πίσω, φέρεται να της είπε: «Αυτό είναι το ενδιαφέρον με σένα, υπάρχει αντίσταση», σύμφωνα με τους Times.

Ο ηθοποιός ήξερε πάντα ότι οι πράξεις και τα λόγια του «είναι λάθος», αλλά «ήταν πεπεισμένος ότι κανείς δεν θα τολμήσει να υποβάλει καταγγελία εναντίον του», είπε η Μαρτέν, προσθέτοντας: «Παρόλα αυτά είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και 30 ή 40 χρόνια, αλλά κανείς δεν είχε τολμήσει να επιτεθεί στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ μέχρι τώρα».

Ο ηθοποιός μεγάλωσε τη δεκαετία του 1950 μέσα στη φτώχεια, ένα από έξι αδέρφια σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων στην πόλη Σατορού της κεντρικής Γαλλίας και είχε μια ταραχώδη εφηβεία κατά την οποία έκλεβε τσιγάρα και αλκοόλ και εργάστηκε ως σωματοφύλακας ιερόδουλων. Εχει πει επίσης, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, πριν από δεκαετίες ότι διέπραξε αρκετούς βιασμούς ως παιδί, τον πρώτο όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

Ωστόσο, ήταν τέτοια η λάμψη του Ντεπαρντιέ, που συνέχισε να γυρίζει ταινίες ακόμη και αφού κατηγορήθηκε για βιασμό τον Δεκέμβριο του 2020, μετά από καταγγελία της Σαρλότ Αρνούλ, μιας ηθοποιού σχεδόν κατά 50 χρόνια νεότερής του. Η ίδια περιέγραψε δύο περιστατικά που όπως είπε είχαν λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2018 ενώ έκαναν πρόβες στο σπίτι του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά παραμένει υπό έρευνα.

Στο μεταξύ, ο ηθοποιός ακολούθησε και ένα παράξενο πολιτικό μονοπάτι, συνάπτοντας σχενή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Φεύγοντας από τη Γαλλία, το 2013, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους υψηλούς φόρους, πήρε τη ρωσική υπηκοότητα, έλαβε το διαβατήριό του προσωπικά από τον Πούτιν και υποστήριξε την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία τον επόμενο Μάρτιο. Οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν, ωστόσο, αφού κατήγγειλε την περσινή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις «τρελές, απαράδεκτες υπερβολές» του Πούτιν.

Τα δεινά του Ντεπαρντιέ πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες, αφού άλλες 13 γυναίκες τον κατηγόρησαν για πράξεις σεξουαλικής βίας στα γυρίσματα διαφόρων ταινιών μεταξύ 2004 και 2022, σε έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο από τον ερευνητικό ιστότοπο Mediapart. Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Τον επόμενο μήνα, η ηθοποιός Αντέλ Ενέλ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την κινηματογραφική βιομηχανία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον «γενικό εφησυχασμό» της απέναντι σε σεξουαλικά αρπακτικά, μεταξύ των οποίων και ο Ντεπαρντιέ.

Αυτό, όμως, φαίνεται να αλλάζει. Ο Μπερτράντ ντε Λαμπί, ο ατζέντης του ηθοποιού, φέρεται να είπε ότι τον περασμένο χρόνο, τηλεοπτικά κανάλια και πλατφόρμες «μπλοκάρουν» παραγωγές στις οποίες εμπλέκεται ο πελάτης του. Ο παραγωγός Ζαν Λουί Λιβί αγωνίστηκε πολύ μέχρι να ολοκληρώσει μια προγραμματισμένη ταινία με τον Ντεπαρντιέ στο ρόλο του Ανρί Ματίς.

Αυτό που η Le Parisien περιέγραψε ως την τρίτη και τελευταία πράξη του δράματος, είναι το ντοκιμαντέρ, «Gérard Depardieu: The Fall of the Ogre» (Ζαράρ Ντεπαρντιέ: Η Πτώση του Τέρατος»), το οποίο είδαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι όταν προβλήθηκε στο μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, πριν από λίγες μέρες. Επικεντρώθηκε σε πλάνα που τράβηξε ο Γιαν Μουά, φίλος του Ντεπαρντιέ, ο οποίος συνόδευε τον ηθοποιό όταν έκανε περιοδεία στη Βόρεια Κορέα το 2018, τη χρονιά της 70ης επετείου της.

Ο Ντεπαρντιέ είχε επικριθεί και για την επιλογή του να επισκεφθεί τη χώρα, αποδεχόμενος ουσιαστικά το αυταρχικό καθεστώς της. Σε μια σκηνή, ο ηθοποιός, εμφανώς μεθυσμένος, επισκέπτεται ένα κέντρο ιππασίας. Καθώς ένα δεκάχρονο κορίτσι κάνει βόλτα στον περίβολο, ο Ντεπαρντιέ ακούγεται να αποκαλεί τις γυναίκες «τσούλες» και να ισχυρίζεται ότι πολλές αντλούν σεξουαλική ευχαρίστηση από το να βρίσκονται πάνω σε μια σέλα. «Γιατί δεν ανεβαίνεις σε άλογο;» ρωτάει τη διερμηνέα του. «Θα σου κάνει καλό, ξέρεις». Σε άλλη σκηνή, ο Ντεπαρντιέ αγγίζει τα οπίσθια της γυναίκας και της λέει: «Εχω ένα δοκάρι μέσα στο εσώρουχό μου».

Η ηθοποιός Ελέν Νταράς, κατηγορεί επίσης τον Ντεπαρντιέ ότι την είχε χαϊδέψει το 2007, όταν δούλευε, σε ηλικία 26 ετών, ως κομπάρσος στην ταινία του «Disco». Οι εισαγγελείς του Παρισιού επιβεβαίωσαν ότι η Νταράς είχε υποβάλει μήνυση για σεξουαλική επίθεση εναντίον του ηθοποιού τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εν μέσω της οργής που ακολούθησε το ντοκιμαντέρ, ο Φαμπιέν Οντενιάντ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Ντεπαρντιέ στις ταινίες «Disco» και «Turf», είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν πλέον μαζί του. «Δεν είναι μέσα στις αξίες μου», είπε στο γαλλικό ραδιόφωνο. «Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το είδος απαράδεκτης συμπεριφοράς».

Η κριτική πλέον στρέφεται όχι μόνο στον Ντεπαρντιέ αλλά και προς εκείνους στην κινηματογραφική βιομηχανία που για τόσο καιρό έκλειναν τα μάτια στη συμπεριφορά του, ακόμη και όταν η καθυστερημένη άφιξη του κινήματος #MeToo στη Γαλλία ενθάρρυνε τις γυναίκες να επισημάνουν την απαράδεκτη ανδρική συμπεριφορά.

Η συγγραφέας Τριστάν Μπανόν έγινε γνωστή το 2011 όταν υπέβαλε μήνυση κατά του Ντομινίκ Στρος-Καν, κατηγορώντας τον ότι τη βίασε εννέα χρόνια νωρίτερα. Η υπόθεση της Μπανόν αποσύρθηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων όσο ο Στρος-Καν αντιμετώπιζε κι άλλη κατηγορία για βιασμό.

«Πώς μπορεί μια ομάδα να κινηματογραφεί τέτοιου είδους πλάνα για τόσο καιρό χωρίς κανείς να του λέει: “Σταμάτα, αυτό είναι απαράδεκτο;”» είπε ο Μπανόν σε συνέντευξή της. «Μπορούμε να δικάσουμε τον Ντεπαρντιέ, αλλά θα ήθελα επίσης να δικάσουμε το άτομο που κρατούσε την κάμερα και όσους ήταν γύρω του».

Σε μια σύντομη ανοικτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στη Le Figaro τον Οκτώβριο, ο Ντεπαρντιέ είπε: «Ποτέ, μα ποτέ δεν κακοποίησα γυναίκα», προσθέτοντας: «Συγχωρέστε με που συμπεριφέρομαι σαν παιδί που θέλει να διασκεδάσει. Αλλά δεν είμαι ούτε βιαστής ούτε αρπακτικό».

