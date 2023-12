Ουκρανός φιλορώσος πρώην βουλευτής δολοφονήθηκε στη Μόσχα

Ενας ουκρανός πολιτικός ο οποίος έχει χαρακτηριστεί προδότης από τις ουκρανικές Αρχές δολοφονήθηκε την Τετάρτη σε περιοχή κοντά στη Μόσχα από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με πληθώρα αναφορών.

Ο λόγος για τον Ιλία Κίβα, έναν φιλορώσο βουλευτή του ουκρανικού κοινοβουλίου μέχρι και τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο οποίος βρισκόταν στη Ρωσία καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και επέκρινε συχνά το Κίεβο μέσα από το διαδίκτυο.

Κατά τη ρωσική πλευρά, ο Κίβα πέθανε επί τόπου αφού πυροβολήθηκε σε ένα πάρκο στην περιοχή Οντίντσοβο, νοτιοδυτικά της Μόσχας. Οι τοπικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Αργότερα, ουκρανικές πηγές ασφαλείας ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτέλεσή του, για λογαριασμό του Κιέβου, μιλώντας, υπό τον όρο της ανωνυμίας, σε διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το BBC και οι Financial Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των δύο Μέσων, την επιχείρηση έφερε εις πέρας η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU).

Η ουκρανική Ukrainska Pravda επίσης έγραψε ότι «ο προδότης Κίβα», ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα για να συνεχίσει την «προπαγάνδα» του από τη Ρωσία, «δολοφονήθηκε στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης της SBU».

Ο Αντρίι Γιουσόφ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR), επιβεβαίωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι ο Κίβα είναι νεκρός, αν και απέφυγε να σχολιάσει ποιος βρισκόταν πίσω από τον θάνατό του. «Μια τέτοια μοίρα περιμένει και άλλους προδότες της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

The Main Directorate of Intelligence of Ukraine has confirmed the death of Ilya Kiva, calling him a traitor of Ukraine

The official representative of the main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine announced the death of former deputy of the Verkhovna… pic.twitter.com/zbAK0L7kGC

