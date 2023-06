Μόντρεαλ: Ασφυξία από τους καπνούς των πυρκαγιών – «Η χειρότερη ατμόσφαιρα στον πλανήτη»

Πέπλο καπνού κάλυπτε την Κυριακή το Μόντρεαλ, εξαιτίας των εκατοντάδων πυρκαγιών που συνεχίζουν να είναι ενεργές στον Καναδά.

Η καναδική μητρόπολη έγινε το αστικό κέντρο με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον πλανήτη, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά εξέδωσε προειδοποίηση για τομείς του Κεμπέκ.

Η ποσότητα των μικροσωματιδίων ήταν τέτοια, που το Μόντρεαλ ήταν την Κυριακή η πόλη με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει η IQAIR, ελβετική εταιρεία ειδικευμένη στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Είναι στ’ αλήθεια σαν ομίχλη, μόνο που είναι καπνός από τις πυρκαγιές. Είναι πραγματικά απαίσιο να τον αναπνέεις, ερεθίζει επίσης τα μάτια», είπε ο Φοβ Λεπάζ Βαλέ.

Οι προγραμματισμένες συναυλίες την Κυριακή ακυρώθηκαν.

Εξαιτίας του καπνού, χρειάστηκε να αναβληθούν επίσης αρκετές αθλητικές εκδηλώσεις, ιδίως σκυταλοδρομία του παγκόσμιου πρωταθλήματος τριάθλου στο παλιό λιμάνι του Μόντρεαλ.

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις για χρήση μάσκας και αποφυγή δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους ως και σήμερα. «Η Επιτροπή συντονισμού των έκτακτων μέτρων μάς ζήτησε να κλείσουμε τις πισίνες, τα υδάτινα πάρκα και τους ανοικτούς χώρους άθλησης ως τη Δευτέρα το απόγευμα», ανέφερε μέσω Twitter ο Λικ Ραμπουίν, δήμαρχος του Πλατό-Μοντ-Ρουαγιάλ του Μόντρεαλ.

Στο Κεμπέκ, 81 δασικές πυρκαγιές είναι ενεργές, ενώ οι 27 από τις οποίες θεωρούνται εκτός ελέγχου. Πολλές εξαπλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας του ξηρού καιρού και των υψηλών θερμοκρασιών.

The air in montreal was the worst in the world today pic.twitter.com/MjU18wcrN9

— Michael GeeDee (@Geedee018) June 26, 2023