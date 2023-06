Σοκ στη Γερμανία: Στη Θουριγγία εξελέγη ο πρώτος ακροδεξιός περιφερειάρχης

Μουδιασμένη ξύπνησε η Γερμανία μετά το σοκαριστικό εκλογικό αποτέλεσμα στη Θουριγγία, το οποίο ξύπνησε μνήμες της εποχής της νίκης των ναζιστών σε τοπικές εκλογές, πριν την άνοδό τους στην εξουσία.

Συγκεκριμένα, ο Ρόμπερτ Ζέσελμαν έγινε σήμερα ο πρώτος διοικητής περιφέρειας της Γερμανίας που εκλέγεται με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κόμμα «ακραία ακροδεξιό».

Ο 50χρονος επικράτησε στον β’ γύρο των εκλογών για την περιφέρεια Ζόνεμπεργκ της Θουριγγίας με 52,8% του αντιπάλου του Γιούργκεν Κέπερ από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ο οποίος στηρίχτηκε μάλιστα από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της Αριστεράς, αλλά περιορίστηκε στο 47,2%.

Ο Ρόμπερτ Ζέσελμαν είναι δικηγόρος και από το 2019 μέλος του κρατιδιακού κοινοβουλίου, ενώ είχε και το 2018 θέσει υποψηφιότητα για την περιφέρεια του Ζόνεμπεργκ, χωρίς επιτυχία. Τότε είχε συγκεντρώσει ποσοστό 29,8% και δεν είχε περάσει καν στον β’ γύρο.

Το γερμανικό κεντρικό ισραηλιτικό συμβούλιο εξέφρασε «βαθύ σοκ» για την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος.

«Δεν έχουν όλοι οι ψηφοφόροι της AfD ακροδεξιές απόψεις», είπε ο πρόεδρος του κεντρικού ισραηλιτικού συμβουλίου, Γιόζεφ Σούστερ.

«Όμως το κόμμα που ψήφισαν είναι, σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος, ακραία ακροδεξιό», πρόσθεσε.

Ο Σούστερ δήλωσε βαθιά ανήσυχος για το γεγονός πως τόσοι πολίτες (το 52,8% του εκλογικού σώματος της περιφέρειας) ψήφισαν το AfD.

Εκανε λόγο για «ρήγμα στο φράγμα» το οποίο «οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις σε τούτη τη χώρα δεν μπορούν απλά να αποδεχθούν».

