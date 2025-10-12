Mητσοτάκης: Ο Αγνωστος Στρατιώτης «περνά» στο υπ. Αμυνας – το μπαλάκι στον Δένδια

Νομοθετική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ώστε να ξεκαθαριστεί το ποιος είναι αρμόδιος, άρα και υπεύθυνος, για αυτό.

Οπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με νομοθετική ρύθμιση, την επόμενη εβδομάδα, «ανατίθεται η αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας».

Η πρωτοβουλία έρχεται με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Η απεργία πείνας διήρκεσε 23 ημέρες μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη.

«Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Ετσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματά του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι», ανέφερε για το θέμα αυτό στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει γίνει κατά καιρούς επίκεντρο κάθε μορφής διαδηλώσεων και διαμαρτυριών.

«Εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις», υπογράμμισε ο κ.Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ενα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Ελληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Αγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, του οποίου το υπουργείο αναλαμβάνει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του μνημείου, είχε δηλώσει από το βήμα της Βουλής ότι συμπάσχει με τον κ. Ρούτσι. «Εχουμε παιδιά, δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες που ζει το δράμα του αυτός ο άνθρωπος», είχε πει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News