Μητσοτάκης με Ντομπρόβσκις: Στην Ελλάδα η πρώτη δόση των €3,6 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Την έγκριση και την εντολή εκταμίευσης της πρώτης δόσης των 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Ελλάδα, ανακοίνωσε και επισήμως ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συγχαίροντας την κυβέρνηση και την ομάδα που ετοίμασε το σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου.

Very pleased to announce the €3.6 billion disbursement for 🇬🇷 recovery and resilience plan.

Congratulations to @kmitsotakis, his team and #Greece for significant progress in putting its plan & reform agenda into effect.

🇪🇺🤝🇬🇷

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 8, 2022