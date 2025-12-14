Μητσοτάκης για τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας

Την τρομοκρατική επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν καμία θέση στις κοινωνίες μας», πρόσθεσε.

Κατά την επίθεση, στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ, από τουλάχιστον δύο ενόπλους, το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) σκοτώθηκαν 12 άτομα, ανάμεσά τους και ένας δράστης, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 29.

