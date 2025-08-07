Μητσοτάκης: 420 παρεμβάσεις για την ανάπτυξη στη δυτική Ελλάδα

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου είναι η αρχή ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για τη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση σε τρεις νομούς – Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία – και με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και παραγωγή.

Αυτά υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», προαναγγέλλοντας 420 παρεμβάσεις για την ανάπτυξης της περιοχής.

Υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα με σχέδιο, επενδύσεις και έργα που ήδη αποδίδουν καρπούς, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου στις 30 Νοεμβρίου αποτελεί «τομή» για την περιοχή, με πολλαπλά οφέλη σε τουρισμό, οικονομία και προσβασιμότητα, αλλά και το εφαλτήριο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Αράξου, διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει η υποπαραχώρηση των λιμανιών Πάτρας και Κατάκολου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Στο επίκεντρο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της καινοτομίας και της περιφερειακής σύγκλισης. «Δεν υπάρχουν υποδεέστερες περιφέρειες», τονίζει, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κάθε πολίτης να έχει τις ίδιες ευκαιρίες στον τόπο του. Επιπλέον, στους τρεις νομούς προχωρούν παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία και τη διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων και αποβλήτων. «Επιταχύνουμε την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, όσο και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των συμπολιτών μας και των περιουσιών τους».

Η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο κ.Μητσοτάκης, έχει στρέψει την προσοχή της σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, «τρεις νομοί που διαθέτουν φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά και ισχυρή παραγωγική βάση. Με τον σωστό σχεδιασμό που ήδη υλοποιείται, τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να γίνουν εφαλτήρια ανάπτυξης».

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι δρομολογούμενες καλύτερες συνδέσεις των λιμανιών με τα κέντρα διανομής ανοίγουν νέες δυνατότητες στη μεταποίηση, τα logistics και τη βιομηχανία, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας το πλαίσιο για να εγκατασταθούν εδώ ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις.

«Και, παράλληλα, τα μικρά και μεγάλα τοπικά έργα αλλάζουν την εικόνα του τόπου και την καθημερινότητα των κατοίκων του».

Τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να παρουσιαστούν το φθινόπωρο, ενώ στο τέλος του έτους θα ανακοινωθεί η πλήρης εθνική στρατηγική για την ανάτπυξη.

«Οι περιφερειακές ανισότητες μπορεί να αμβλύνθηκαν, όμως δεν εξαφανίστηκαν. Και τα εκατοντάδες δισ. που επενδύθηκαν δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το σύνολο των αδυναμιών. Γι’ αυτό και πρέπει να αξιοποιούμε σωστά κάθε διαθέσιμο πόρο που με μεγάλο κόπο εξασφαλίζουμε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με κεντρικό στόχο τη διπλή σύγκλιση. Να βελτιώσουμε, με λίγα λόγια, τη θέση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με εκείνες του πυρήνα των κρατών-μελών της ΕΕ, μειώνοντας, παράλληλα, και τις διαπεριφερειακές ανισότητες μέσα στη χώρα», αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

«Το όραμά μας είναι μια πατρίδα όπου η κάθε περιοχή θα έχει τη δική της ταυτότητα και δυναμική. Με την ανάπτυξη να μη σημαίνει εγκατάλειψη της παραδοσιακής οικονομικής δομής. Αλλά προσαρμογή της στη σύγχρονη εποχή. Διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε πολίτη να παραμείνει και να ευημερήσει στον τόπο που γεννήθηκε. Η περιφέρεια δεν είναι υποδεέστερη. Είναι διαφορετική. Με δικά της πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε, και δικές της αδυναμίες που πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό κάνουμε με σχέδιο, πόρους και τόλμη που ήδη φέρνουν αποτελέσματα».

