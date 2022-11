Μήνυσε το Facebook επειδή συλλέγει προσωπικά δεδομένα για να πουλάει διαφημίσεις

Στο Ανώτερο Δικαστήριο της Βρετανίας έφτασε η μήνυση μιας 35χρονης Αμερικανίδας, μέλους της μεγάλης παγκόσμιας κοινότητας του Facebook, εναντίον της Meta για παράνομη συλλογή και εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων της προς οικονομικό όφελος της εταιρείας του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Οπως έγραψαν μάλιστα οι Times, η υπόθεση απειλεί το επιχειρηματικό μοντέλο της Meta.

Ενάγουσα είναι η 35χρονη Τάνια Ο’ Κάρολ, ειδική σε θέματα τεχνολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μήνυσε την εταιρεία επειδή δεν της δίνει το δικαίωμα να επιλέξει να μη χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα της από τους διαφημιστές.

Ολα ξεκίνησαν το 2017, όταν η Ο’ Κάρολ έγινε μητέρα. Ξαφνικά, το timeline της στο Facebook γέμισε διαφημίσεις σχετικές με μωρά. Προσπάθησε να μπλοκάρει αυτές τις διαφημίσεις από τις ρυθμίσεις της πλατφόρμας, αλλά δεν υπήρχε τρόπος.

Διερευνώντας βαθύτερα την υπόθεση, ανακάλυψε ότι το Facebook την είχε «μαρκάρει» με 700 χαρακτηριστικά, βάσει της δραστηριότητάς της στο Ιντερνετ. Σε αυτά περιλαμβάνονταν ταινίες που έβλεπε, μέρη όπου ήθελε να πάει διακοπές, τι ψώνιζε και από πού, τι ρούχα της άρεσαν, οι πολιτικές πεποιθήσεις της, καθώς και στοιχεία για την υγεία, τις σχέσεις και την οικογένεια της. Κάποια από τα χαρακτηριστικά ήταν λάθος.

«Η ομοφυλοφιλία ήταν ένα από αυτά. Το όνομα ενός βρετανικού πολιτικού κόμματος επίσης, όπως και ο φεμινισμός. Ολα αυτά είναι πράγματα που θεωρούνται ευαίσθητα, προστατευόμενα στοιχεία, που φανερώνουν πράγματα για σένα, τα οποία δεν θα έπρεπε να βλέπει ένας διαφημιστής», είπε στους Times.

Η Meta έχει ανακοινώσει ότι αλλάζει την πολιτική της για να αποκλείσει τους διαφημιστές από τέτοιου είδους πληροφορίες για τους χρήστες, αλλά η Ο’ Κάρολ κατέθεσε μήνυση επειδή θεωρεί ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τι θα βλέπουν οι διαφημιστές για το προφίλ τους.

Η Ο’ Κάρολ επικαλείται τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ισχύει και στη Βρετανία, που επιτρέπει στον πολίτη να αρνηθεί να χρησιμοποιούν προσωπικά του δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η Meta ισχυρίζεται ότι η νομοθεσία αυτή δεν αφορά το Facebook και ότι η Ο’ Κάρολ έχει συμφωνήσει με τους όρους της πλατφόρμας, εφόσον τη χρησιμοποιεί. Οι δικηγόροι της, όμως, λένε ότι η νομοθεσία ισχύει και για το Facebook.

🚨 NEWS. I am taking @Meta to court asserting my legal Right to Object to their harmful model of surveillance advertising. People have the right to access social media without being subjected to vast surveillance & profiling: https://t.co/w0Jx8eShT7

— Tanya O´Carroll (@TanyaOCarroll) November 21, 2022