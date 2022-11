Παουλίνα Πορίτσκοβα: Ενα πρώην top model μάχεται τον ηλικιακό ρατσισμό

Οταν η δημοσιογράφος και συγγραφέας (μέλος της οικογένειας Κένεντι και πρώην Πρώτη Κυρία της Καλιφόρνιας, ως πρώην σύζυγος του Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ) Μαρία Στράιβερ επικοινώνησε μαζί της προτείνοντάς της να γράψει ένα βιβλίο, η Παουλίνα Πορίτσκοβα δέχτηκε αμέσως, παρότι είχε διορία τρεις μήνες. Μόλις είχε επιστρέψει από τα γυρίσματα ενός ριάλιτι επιβίωσης και η ιδέα να περάσει ένα τρίμηνο κλεισμένη στο σπίτι της γράφοντας ολημερίς, έπειτα από αρκετές εβδομάδες στη ζούγκλα της Κόστα Ρίκα, την ενθουσίασε.

Περισσότερο, όμως, στο να αποδεχτεί δίχως δεύτερη σκέψη την πρόταση συνέβαλε το γεγονός πως επρόκειτο να εστιάσει σε ένα θέμα στο οποίο είχε αφιερωθεί ολόψυχα τα τελευταία τρία χρόνια, στον αποκαλούμενο ηλικιακό ρατσισμό (ageing), δηλαδή τις διακρίσεις που υφίστανται, ειδικά οι γυναίκες, όταν υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη ηλικία.

Προτάσεις για βιβλία είχε δεχτεί ξανά το πρώην top model, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που της ζητήθηκε να εκφράσει τη γνώμη της για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίζει καθημερινά μια γυναίκα, ειδικά μια showwoman, που είναι μιας κάποιας ηλικίας.

Αρχισε, λοιπόν, να γράφει και σύντομα προέκυψε το «No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful», μια συλλογή κειμένων στα οποία η Παουλίνα Πορίτσκοβα εξερευνά με τρόπο προσωπικό και ενδοσκοπικό την πολυπλοκότητα της γυναικείας φύσης και τις όποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα κατά τα διάφορα στάδια της ύπαρξής της.

«Το κάνει με την ίδια αφοπλιστική ειλικρίνεια που χαρακτηρίζει όλες τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», γράφει η Τζούλια Ματιόλι της La Repubblica. «Αυτά τα δοκίμια περιέχουν πράγματα που θέλω να μοιραστώ, πράγματα που έχω σκεφτεί πολύ, πράγματα που με κρατούν πίσω και πράγματα που με παρακινούν να συνεχίσω», δήλωσε η ίδια η συγγραφέας.

Μέσα σε λίγο παραπάνω από μια διετία, η Παουλίνα Πορίτσκοβα κατάφερε να στήσει μια πολύ δημοφιλή σελίδα στο Instagram, στην οποία καταπιάνεται με το θέμα της προχωρημένης ηλικίας από τη σκοπιά μιας γυναίκας που στα νιάτα της θεωρούταν θεά, αλλά σήμερα καλείται να αντιμετωπίζει καθημερινά ανώνυμους και θρασύδειλους υβριστές του Διαδικτύου, που της λένε τι είναι σωστό να επιδεικνύει μια γυναίκα «της ηλικίας της»… και τι δεν είναι.

Οπως έχει αφηγηθεί η ίδια πολλές φορές, ενώ όλοι τη θαύμαζαν, τη σέβονταν, την επιθυμούσαν, ακόμα και την φθονούσαν, ξαφνικά κατέστη αόρατη και ο κόσμος άρχισε να την αγνοεί, ακόμη και να την απεχθάνεται. Ηταν ένα σκληρό πλήγμα, το οποίο όμως την ώθησε «να αναλογιστεί πολλές πτυχές του εαυτού της, της προσωπικότητάς της, αλλά και της κοινωνίας, που καταλογογραφεί τις γυναίκες με βάση ένα αισθητικό κριτήριο στενά συνδεδεμένο με την έννοια της νεότητας», γράφει η ιταλίδα δημοσιογράφος.

Σήμερα, η 57χρονη Παουλίνα Πορίτσκοβα νιώθει περήφανη που κατόρθωσε να φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη φυσική γήρανση, καταρρίπτοντας στερεότυπα, αλλά μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια για αδυναμίες, αβεβαιότητες, ανασφάλειες και κρίσεις ταυτότητας.

«Οταν δημοσιεύω μια κοντινή φωτογραφία, μου λένε ότι το πρόσωπό μου χρειάζεται “ρετουσάρισμα”. Οτι κάτι δεν πάει καλά με το γερασμένο πρόσωπό μου», γράφει στο Instagram. «Ιδού, αυτό είναι το πρόσωπο μιας 57χρονης γυναίκας, με όλες τις αποκαλούμενες “ατέλειές” της. Το να επιδεικνύομαι με καθιστά ταυτόχρονα ανασφαλή και περήφανη. Δεν έχω πια τη λάμψη της νιότης, αλλά διαθέτω προσωπικότητα. Ωστόσο, μεταξύ ομορφιάς και προσωπικότητας, η κοινωνία μάς μαθαίνει να υμνούμε την πρώτη περισσότερο από τη δεύτερη. Και έτσι, παρότι το φιλοσοφώ το πράγμα, εξακολουθώ να παλεύω με τον εαυτό μου», παραδέχεται.

Οπως έχει επίσης παραδεχτεί περισσότερες από μία φορές ότι αισθάνεται πολύ καλύτερα σήμερα, ως ώριμη και συνειδητοποιημένη γυναίκα, από ό,τι αισθανόταν ως απόλυτα επιτυχημένη αλλά διαρκώς ανασφαλής εικοσάρα.

«Ποτέ δεν αισθάνθηκα ξανά τόσο άσχημα όσο τότε. Εμπαινα σε ένα δωμάτιο και δεν έβλεπα ανθρώπους που με θαύμαζαν, έβλεπα μόνο κόσμο να ψιθυρίζει ότι “δεν ήμουν και τόσο όμορφη από κοντά”, έβλεπα ότι η Ελ (Μακφέρσον) είχε πιο όμορφο σώμα από το δικό μου, ότι η Κρίστι (Τέρλινγκτον) είχε πιο τέλεια δόντια από τα δικά μου, ότι η Σίντι (Κρόφορντ) είχε πιο σέξι στόμα… Τώρα, που επιτέλους εκτιμώ αυτά που μου έδωσε η φύση, η κοινωνία αποφασίζει ότι δεν είμαι πια όμορφη. Εναντιώνομαι στην ιδέα ότι εκείνο ήταν το απόγειό μου, γιατί, διάβολε, εγώ αισθάνομαι ότι το αποκορύφωμα είναι σήμερα», δηλώνει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News