ΗΠΑ: Σε γυναικεία χέρια το τιμόνι τού μεγαλύτερου συνδικάτου

«Αυτό δεν θα είναι πλέον το συνδικάτο του παππού σας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην τεχνολογία και να ανοιχτούμε στη διαφορετικότητα ώστε να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο του εργατικού κινήματος» – αυτά δήλωσε η 52χρονη Λιζ Σούλερ, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη επικεφαλής του AFL-CIO, του μεγαλύτερου αμερικανικού συνδικάτου, αμέσως μετά την επιτυχία της.

Τα συνδικάτα στις ΗΠΑ έχουν πάρει επάνω τους, σε δημοφιλία τουλάχιστον, έπειτα από τα πανδημικά έτη που μετέβαλαν την έννοια της εργασίας. Ο ανταποκριτής της Corriere della Sera στη Νέα Υόρκη Μάσιμο Γκάτζι έγραψε ότι προσωρινά οι εργαζόμενοι απέκτησαν περισσότερη διαπραγματευτική δύναμη, αφού οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Και τα γκάλοπ δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται και πάλι τους συνδικαλιστές έπειτα από κάποιες επιτυχίες τους σε «άβατα» του τύπου Amazon και Starbucks.

Η νέα επικεφαλής του AFL-CIO δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στην οργάνωση όσων εργάζονται στα κεντρικά γραφεία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και φαίνεται, έγραψε ο Γκάτζι, ότι έχει με το μέρος της τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν. «Είναι φαινομενικά φιλική προς τα συνδικάτα η στιγμή, με Δημοκρατικό Κογκρέσο και με πρόεδρο που υπόσχεται να μείνει στην Ιστορία σαν φιλεργατιστής. Ας όψεται ο πληθωρισμός που κατατρώγει τους μισθούς…»

Congratulations to @LizShuler and @STRedmond on their historic election to lead @AFLCIO! Looking forward to partnering with you to support American workers. https://t.co/wrH38bKGZA

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) June 14, 2022