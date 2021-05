Μία γυναίκα στο τιμόνι της Washington Post για την «εποχή μετά τον Τραμπ»

Η Σάλι Μπάζμπι, 55 ετών, είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη διευθυντική θέση στην ηλικίας 144 ετών εφημερίδα Washington Post.

Ο ιδιοκτήτης του αμερικανικού Μέσου, ο γνωστός Κροίσος Τζεφ Μπέζος, τη διόρισε λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία της σε διεθνή θέματα, αφού το πλάνο του για το συγκρότημα προβλέπει στροφή στην παγκόσμια ειδησεογραφία με στόχο την προσέλκυση αναγνωστών.

Η Post έχασε περίπου το 23% των επισκεπτών τού ιστοτόπου της μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο. Ετσι η Μπάζμπι αναμένεται τώρα να «αντεπιτεθεί» στην αγορά του Τύπου, επιχειρώντας ανάκαμψη.

Την προσπάθειά της θα πλαισιώσουν οι συντάκτες του Μέσου, ενισχυμένοι από τις νέες προσλήψεις που δρομολόγησε ο Μπέζος: το αφεντικό της Amazon σκοπεύει να προσλάβει περί τα τετρακόσια άτομα, έτσι ο συνολικός αριθμός του συντακτικού προσωπικού θα ανέλθει σε 1.000 δημοσιογράφους.

Ο προηγούμενος διευθυντής της Post, ο Μάρτιν Μπάρον, αποσύρθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Μπάζμπι θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιουνίου, αφού προηγουμένως αποχωρήσει από τα διευθυντικά και διοικητικά πόστα της στο πρακτορείο Associated Press.

Sally Buzbee, senior vice president and executive editor of The Associated Press, has been named executive editor of @washingtonpost AP’s top editor since 2017, Buzbee previously served as the agency’s Washington bureau chief and Middle East editor. https://t.co/Kdiz0QhyCl

