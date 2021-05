Για πόλεμο «ευρείας κλίμακας» Ισραήλ εναντίον Χαμάς προειδοποεί ο ΟΗΕ

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς οδεύουν προς «έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας». Αυτό προειδοποίησε, αργά το βράδυ της Τρίτης, ο ειδικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, καλώντας όλες τις πλευρές να βάλουν «αμέσως» τέλος στις συγκρούσεις μεταξύ τους.

«Σταματήστε αμέσως τα πυρά. Αυτή η κλιμάκωση οδεύει προς έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας. Οι επικεφαλής όλων των πλευρών πρέπει να δεσμευτούν για την αποκλιμάκωση. Ενας πόλεμος στη Γάζα θα ήταν καταστροφικός και αυτοί που θα πλήρωναν το τίμημα είναι οι απλοί άνθρωποι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο νορβηγός διπλωμάτης.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now

— Tor Wennesland (@TWennesland) May 11, 2021