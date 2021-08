Αμερικανός φίλος: «Βοήθησε την Ελλάδα με τις πυρκαγιές», το μήνυμα Μενέντεζ σε Μπάιντεν

Για μία ακόμη φορά η Ρόμπερτ Μενέντεζ απέδειξε ότι η Ελλάδα έχει έναν σπουδαίο φίλο στην αμερικανική Γερουσία. Ο σημαίνων αυτός πολιτικός των Δημοκρατικών, γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσεϊ εδώ και 15 χρόνια και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για περαιτέρω βοήθεια προς την Ελλάδα, που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, o Μενέντεζ ανέφερε πως οι φωτιές στη χώρα μας μαίνονται ανεξέλεγκτες και ολόκληρα χωριά εκκενώνονται.

«Καλώ τη διοίκηση Μπάιντεν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της χώρας-συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, την ώρα αυτή της μεγάλης ανάγκης», πρόσθεσε.

The fires in Greece are burning out of control & entire villages are being forced to flee for safety. I’m calling on the Biden admin to take all measures necessary to support our @NATO ally during this time of great need. Read my letter to @SecDef: https://t.co/XJQp7iWmEy

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) August 8, 2021