Μέλος της Ακαδημίας του Χόλιγουντ ο Γιώργος Μαυροψαρίδης

Ηταν υποψήφιος για Οσκαρ. Τώρα θα ψηφίζει γι’ αυτά. Ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο εμβληματικός μοντέρ, που μεταξύ άλλων ήταν υποψήφιος για ένα χρυσό αγαλματίδιο τον περασμένο Φεβρουάριο, για το μοντάζ του στην «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, έγινε ένα από 842 νέα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την Ακαδημία η οποία υποδέχτηκε 842 νέα μέλη.

Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.

Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD

— The Academy (@TheAcademy) July 1, 2019