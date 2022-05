Με προκλητική ΝΑVTEX απάντησε η Τουρκία στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν

Μία… NAVTEX με την οποία δεσμεύει την καρδιά του Αιγαίου για ασκήσεις με αληθινά πυρά, ήταν η απάντηση της Τουρκίας στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. Μια ενέργεια που μαρτυράει την ενόχληση της τουρκικής ηγεσίας από όσα συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Τζο Μπάιντεν, καθώς και την αδυναμία της Αγκυρας να αμφισβητήσει με σοβαροφανή, έστω, επιχειρήματα σε όσα ρητώς ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας…

Η NAVTEX εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης και αφορά την περιοχή ανάμεσα σε Χίο, Ανδρο, Μύκονο και Ικαρία, για την Τετάρτη 18 Μαΐου, από τις 5:00 πμ ως τις 9:00 πμ. Η ισχύς της συγκεκριμένης Navtex λήγει στις 10:00, ωστόσο δεν αποκλείεται να ακολουθήσει νεότερη. Εξαρτάται, προφανώς, από τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και κυρίως την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο…

Η τουρκική ΝΑVTEX

TURNHOS N/W : 0486/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-05-2022 11:27)TURNHOS N/W : 0486/22

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 18 MAY 22 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

37 38.43 N – 025 29.97 E

37 45.43 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 09.97 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 181000Z MAY 22.

