Μάρω Κουρή, ένα διεθνές βραβείο για τη διάσωση των Καλάς

Το 2014, η Μάρω Κουρή κέρδισε το Χρυσό Παγκόσμιο Βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας Px3 Prix de la Photographie Paris, με το έργο της «Σπαραγμός – Η Κρίση στην Ελλάδα», που αφορούσε την κρίση στην Ελλάδα των μνημονίων.

Και φέτος, για δεύτερη φορά, τιμήθηκε στον ίδιο παγκόσμιο διαγωνισμό Px3 Prix de la Photographie Paris, με το βραβείο State of the World. Η ακάματη ελληνίδα φωτορεπόρτερ κέρδισε το διεθνές βραβείο με το έργο της για τις Γυναίκες της φυλής των Καλάς, οι οποίες, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τους Ταλιμπάν, καταφέρνουν και ζουν αυτόνομα από τα -αποτυχημένα- πατριαρχικά πρότυπα, χορεύουν δημόσια, οινοποιούν, σπουδάζουν και συνεχίζουν τη σοφία της παράδοσής τους.

Αυτό το portfolio αναδεικνύει την προσωπική της δουλειά στις κοιλάδες των Καλάς του Πακιστάν, κατά τη διάρκεια των Γιορτών της Ανοιξης. Οι Καλάς, μια μικρή εθνοτική ομάδα που πιστεύεται ότι προέρχεται από τον Μέγα Αλέξανδρο, έζησαν σε απομόνωση, αντιστεκόμενοι στη θρησκευτική και πολιτισμική συμμόρφωση. Παρά τις σύγχρονες πιέσεις, διατηρούν τις αρχαίες ανιμιστικές τους πεποιθήσεις και παραδόσεις.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Joshi», οι γυναίκες Καλάς τραγουδούν και χορεύουν δημόσια, γιορτάζοντας τελετουργικά τον μοναδικό τους πολιτισμό. Η κοινότητα, όμως, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, όπως ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης, περιορισμένους πόρους και περιβαλλοντικές απειλές. Και, επειδή ο κίνδυνος να εξαφανιστούν παραμένει, χρειάζονται την βοήθεια όλων.

Στο πλαίσιο της βράβευσής της, την Κυριακή 9/11, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Εκθεσης Φωτογραφίας τη Μάρως Κουρή στη Gallerie 24b στο Παρίσι, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 14/11.

Η Μάρω Κουρή, γεννημένη στη Σπάρτη, σπούδασε φωτογραφία στο Focus School και φωτορεπορτάζ σε όλο τον κόσμο, καθώς και με τον Κωνσταντίνο Μάνο (Magnum) και τον Εντ Κάσι (National Geographic, VII).

Πιστοποιημένη 4D Dream Coach και τριτοετής φοιτήτρια ψυχοθεραπείας στο Humaniversity, εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας φωτορεπόρτερ από το 1992, εστιάζοντας σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων παγκοσμίως, δημοσιεύοντας φωτογραφικές ιστορίες στα πιο γνωστά έντυπα του κόσμου και εκθέτει τις φωτογραφίες της διεθνώς. Εκπροσωπείται, δε, από το πρακτορείο Polaris Images με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η αποστολή στους Καλάς ήταν μέρος του φωτογραφικού εργαστηρίου αυτό-εξερεύνησης — ένα ταξίδι φωτός, πολιτισμού και εσωτερικών ανακαλύψεων, με συμμετέχοντες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το επόμενο Φωτογραφικό Εργαστήριο, θα πραγματοποιηθεί στην Αμοργό και στο πανηγύρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, 18-23 Νοεμβρίου 2025, ακολουθώντας σε μονοπάτια του νησιού τον αρχαιολόγο του νησιού Παρασκευά Ρούσσο, που μοιράζεται τα μυστικά της γης και του χρόνου στο γεμάτο ενέργεια και μυστήριο νησί, που τόσο αγαπάμε!

