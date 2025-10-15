Μαρινάκης για Αγνωστο Στρατιώτη: Εμείς δεν πρόκειται να σβήσουμε τα ονόματα για να αρχίσουν πάλι οι γνωστοί προβοκάτορες

Οταν μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη τι είδους παρέμβαση θα γίνει; Τι περιλαμβάνεται στις εν λόγω αρμοδιότητες αφού, όπως διευκρινίστηκε αρμοδίως, η ευθύνη για τη διαφύλαξη της τάξης παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ;

Τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών θα σβηστούν και οι ζαρντινιέρες κατ τα φαναράκια που πολλαπλασιάστηκαν στο σημείο κατά τη διάρκεια της απεργίας του Πάνου Ρούτσι, θα αφαιρεθούν;

«Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρινίζοντας περαιτέρω για τη μορφή που θα μπορούσε να είχε η όποια παρέμβαση δυναμει της προωθούμενης ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα αν η όποια παρέμβαση γίνει στο Μνημείο, περιλαμβάνει και το σβήσιμο των ονομάτων των 57 νεκρών στα Τάμπη που έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά πάνω στο πεζοδρόμιο, διευκρίνισε:

«Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια “επιθετική” κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες “αλληλέγγυοι”, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση»

«Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης από το πολιτικό σύστημα, να τα βάλει στο ζύγι», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης και κατέληξε επαναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά ως προς τη στάση που επέλεξε κρατήσει η αντιπολίτευση στο θέμα: .

«Εμείς κάνοντας και την αυτοκριτική μας, κάνουμε αυτονόητες κινήσεις πού ούτε ακροδεξιές είναι, ούτε διχαστικές είναι, είναι ενωτικές και κινήσεις σεβασμού στους ήρωές μας και η αντιπολίτευση είναι στο “γιατί το κάνατε”. Η αντιπολίτευση είναι εκτός τόπου και χρόνου».

