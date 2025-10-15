Στο Μονομελές η δίκη για το βίντεο της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της έναρξης της δίκης για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας αρχίζει η δίκη αναφορικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα.

Στο εδώλιο θα καθίσουν ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τρία πλημμελήματα σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό από τον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, την ημέρα του δυστυχήματος, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στο υλικό με τους άλλους σταθμούς που απεστάλη από την εταιρεία φύλαξης στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το στέλεχος της εταιρείας φύλαξης Interstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ενώ ως ηθικός αυτουργός σε αυτά τα αδικήματα κατηγορείται ο διευθύνων σύμβουλος.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ διώκεται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφου τετελεσμένη άπαξ, ενώ είναι και ανάμεσα στους κατηγορούμενους για κακούργημα στη μεγάλη δικογραφία των Τεμπών.

Παρούσα στο δικαστήριο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «για την πρώτη δίκη που αφορά, την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα παραστεί «ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, προκειμένου να αναδειχθεί ποιοι και γιατί απέκρυψαν, παρακράτησαν, υπεξήγαγαν ή κατέστρεψαν τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υλικό που μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σε καμία Αρχή».

