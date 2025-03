Λας Βέγκας: Πέταξαν μολότοφ σε αυτοκίνητα Tesla και έγραψαν «αντισταθείτε»

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» τους βανδαλισμούς αυτοκινήτων Tesla, της εταιρείας του Ελον Μασκ.

«Η σειρά βίαιων επιθέσεων εναντίον των Tesla δεν είναι τίποτα λιγότερο από εσωτερική τρομοκρατία», είπε η Μπόντι σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, ενώ διευκρίνισε ότι το υπουργείο της «έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε πολλούς δράστες αυτών των ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη του» αυτή την παράμετρο.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες και θα κάνουμε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να πληρώσουν ακριβά, περιλαμβανομένων αυτών που ενεργούν μέσα από τη σκιές για να συντονίσουν και να χρηματοδοτήσουν αυτά τα εγκλήματα», πρόσθεσε.

DEVELOPING: Video provided to the Review-Journal shows several @Tesla vehicles engulfed in flames after Las Vegas police say they were set on fire by an individual early Tuesday morning.

UPDATES→ https://t.co/sZQr9j1E5A pic.twitter.com/uXeLsdpTVl

— Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) March 18, 2025