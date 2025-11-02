64
Φωτογραφία αρχείου
|ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/Intime
Ελλάδα

Λακωνία: Μηχανή συγκρούστηκε με αγριογούρουνο – νεκρός ο 24χρονος αναβάτης

Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακή, στο 11ο χλμ. του δρόμου Γυθείου – Αρεόπολης

Protagon Team Protagon Team 2 Νοεμβρίου 2025, 16:13

Σύγκρουση και εκτροπή δίκυκλης μηχανής, με θανάσιμο τραυματισμό σημειώθηκε στην Λακωνία.

Οπως έγινε γνωστό απ’ την Ελληνική Αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο 11ο χλμ. του δρόμου Γυθείου – Αρεόπολης.

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 24χρονος, συγκρούστηκε με αγριόχοιρο. Στη συνέχεια, η μηχανή ξέφυγε απ’ την πορεία της, προσέκρουσε σε κολώνα και έπεσε σε χωμάτινο χαντάκι. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 24χρονου.

