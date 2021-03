Λαγκάρντ: «Ηρεμία παρακαλώ, επιταχύνουμε την αγορά τίτλων»

Η τοποθέτηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ έπειτα από τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είχε έναν στόχο: να καθησυχάσει τις αγορές χρήματος διά της επιδείξεως αποφασιστικότητας.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε περιθώρια σε κανέναν να ανακόψει την ανάπτυξη στην Ενωση με ράλι ομολόγων» ξεκαθάρισε – δήλωση σαφής, όμως σε περιβάλλον ομολογουμένως απρόβλεπτο, με την ευρωπαϊκή οικονομία κλειδωμένη και με το πλαίσιο δημοσιονομικής κανονικότητας της Ευρωζώνης ανεσταλμένο και, θεωρητικώς, υπό ριζική αναθεώρηση.

Το επόμενο τρίμηνο, είπε η Λαγκάρντ, ο ρυθμός των αγορών του σχεδίου για την πανδημία, του ΡΕΡΡ, με αξία 1.850 δισ. ευρώ, «θα αυξηθεί σημαντικά». Αυτή θα είναι η άμεση απάντηση της ΕΚΤ στις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει με ανησυχία μια κάποια επιβράδυνση των αγορών τις τελευταίες δύο εβδομάδες, υποθέτοντας ότι οι ιθύνοντες στη Φρανκφούρτη κωφεύουν.

Watch again: President @Lagarde on today’s decision to increase the pace of asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) pic.twitter.com/NDB5JbRpxN

— European Central Bank (@ecb) March 11, 2021