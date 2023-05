Κωνσταντινούπολη: Ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά στον κόσμο έξω από το εκλογικό τμήμα

Οπως έκανε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έτσι και την περασμένη Κυριακή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπαιξε και πάλι τον ρόλο του «κιμπάρη Ανατολίτη», μοιράζοντας χαρτονομίσματα σε ψηφοφόρους σε εκλογικό τμήμα, όπου πήγε να ψηφίσει, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο τούρκος πρόεδρος ψήφισε στο Ουσκουντάρ, μια συντηρητική συνοικία της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, όπου τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό οι υποστηρικτές του έξω από το σχολείο-εκλογικό τμήμα.

Οι κάτοικοι της περιοχής συνωστίζονταν γύρω από τον Ερντογάν, του άπλωσαν τα χέρια και του φώναζαν, «Ο πρόεδρός μας!», «Είσαι τόσο όμορφος!».

Ο 69χρονος πολιτικός έβγαλε μετρητά από την τσέπη του σακακιού του και άρχισε να μοιράζει χαρτονομίσματα των 200 λιρών (εννέα ευρώ) σε μια ηλικιωμένη γυναίκα με μαντίλα, σε παιδιά και άλλους πολίτες.

Το ίδιο είχε κάνει και την πρώτη Κυριακή, στο εκλογικό τμήμα όπου είχε πάει να ψηφίσει.

The President of Turkey arrives to vote – and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 14, 2023