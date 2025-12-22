Η Αφρική θέλει το μερίδιό της

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON), το οποίο στην Ελλάδα συνηθίσαμε να το λέμε «Κόπα Αφρικα» επειδή το πρωτογνωρίσαμε στα 80s μέσα από τον ιταλικό Τύπο, είναι μια από τις αρχαιότερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς. Υπάρχει από το 1957. Είναι τρία χρόνια παλαιότερο από το Κύπελλο Εθνών Ευρώπης, το σημερινό Euro, και μόλις ενάμισι χρόνο νεότερο από το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι δεν το είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. Ο κυριότερος λόγος, πιστεύει το Athletic, είναι ότι συχνά δυσκόλευε τη ζωή κάποιων τουρνουά με περισσότερη λάμψη και (πολύ) περισσότερο χρήμα πίσω τους.

Περιέργως, η εφετινή του έκδοση έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον – μεγαλύτερο από ποτέ. Είκοσι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί αγόρασαν τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του σε πάνω από 30 χώρες της Ευρώπης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταδοθούν, για πρώτη φορά, και τα 52 παιχνίδια του σε «ελεύθερα» κανάλια. Καταμεσής της Πρέμιερ Λιγκ.

Οι αφρικανικές ομάδες εξακολουθούν να είναι μάλλον αδιάφορες για τους ευρωπαίους φιλάθλους, όμως δεν ισχύει το ίδιο με τους παίκτες τους που πρωταγωνιστούν στις πιο δημοφιλείς λίγκες της Ευρώπης. Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που άρχισε χθες (21/12) βράδυ στο Ραμπάτ (Μαρόκο – Κομόρες 2-0) και θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, θα αγωνιστούν 124 ποδοσφαιριστές από 62 συλλόγους της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Οι περισσότεροι από αυτούς (45) ανήκουν σε 14 club της Πρέμιερ Λιγκ.

Για το ασυνήθιστο ενδιαφέρον, ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο και η τοποθεσία του εφετινού AFCON 2025, τονίζει το Athletic. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Ευρώπη. Από την Ταγγέρη, μια από τις έξι πόλεις του Μαρόκου που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, διακρίνεται καθαρά ο βράχος του Γιβραλτάρ. Επιπλέον, οι οικοδεσπότες (που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ 2030) φημίζονται για την ποδοσφαιρική τους κουλτούρα και για τα γήπεδά τους, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά από τα ευρωπαϊκά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί χειμώνα. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ρεζερβέ από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε το «αμερικανικό» Μουντιάλ. Ανέκαθεν οι Αφρικανοί δυσκολεύονταν να βρουν διαθέσιμες ημερομηνίες στο καλεντάρι των σπουδαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, γι αυτό και το κορυφαίο τους τουρνουά μοιάζει με… κινητή εορτή. Γνωρίζουμε, ήδη, πότε ακριβώς θα γίνει το Euro του 2028 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, αλλά ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες για το επόμενο AFCON, που είναι προγραμματισμένο για το 2027.

Δεν είναι η πρώτη φορά, επίσης, που το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί στο Μαρόκο. Η προηγούμενη ήταν το 1988, αλλά τότε επρόκειτο για ένα «μίνι» event των 8 ομάδων, που χώρεσε σε δύο πόλεις, την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ. Τώρα οι φιναλίστ είναι 24. Σχεδόν οι μισές από τις 54 χώρες της «μαύρης ηπείρου» που έχει αναγνωρίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι δυσφορούν όταν το AFCON είναι χειμερινό, επειδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να υπολογίζουν σε κάποιους από τους πιο χρήσιμους παίκτες τους. Αλλά οι ίδιοι οι αφρικανοί ποδοσφαιριστές προτιμούν να παίζουν με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους την εποχή που βρίσκονται στην καλύτερή τους φόρμα επειδή θέλουν να κάνουν περήφανους τους συμπατριώτες τους. Ο Μο Σαλάχ δεν θα ξεχάσει ποτέ τι βίωσε το 2019, όταν έπειτα από μια εξοντωτική σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ εμφανίστηκε κατάκοπος στο (καλοκαιρινό) τουρνουά που διοργάνωσε η χώρα του, και δεν κατάφερε να τη βοηθήσει να κατακτήσει το τρόπαιο. Οι Αιγύπτιοι, που τον λατρεύουν σαν θεό, τον είχαν κατηγορήσει για προδοσία.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό. Μέχρι τη στιγμή που κάποια αφρικανική χώρα θα κατακτήσει το Μουντιάλ, σχολιάζει το Athletic, το τρόπαιο του AFCON θα αποτελεί τον υπέρτατο ρεαλιστικό τους στόχο. Επιπλέον, η Ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι αφρικανικές ομάδες που διακρίνονται στην ήπειρό τους, τα καταφέρνουν καλύτερα και στο αμέσως επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Μουντιάλ 2026 θα έχει τις περισσότερες φιναλίστ από την Αφρική, από κάθε προηγούμενο.

Το δράμα δεν λείπει σχεδόν ποτέ από αυτή τη διοργάνωση. Τα φαβορί συχνά αποτυγχάνουν να δικαιώσουν τη φήμη τους. Αλλοτε τα καταφέρνουν στο τέλος, αλλά με τρόπο περιπετειώδη. Οπως η κάτοχος του τροπαίου, Ακτή Ελεφαντοστού. Πριν σηκώσει την Κούπα, τον Φεβρουάριο του 2024, κόντεψε να αποκλειστεί ήδη από τη φάση των ομίλων και μετά την ταπεινωτική ήττα (4-0) από την Ισημερινή Γουϊνέα είχε απολύσει τον γάλλο προπονητή της, Ζαν-Λουί Γκασέ. Είναι πιο εύκολο να μαντέψεις ποια ομάδα θα κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ, το Τσάμπιονς Λιγκ, ή το Euro, παρά την πρωταθλήτρια Αφρικής.

Στο εφετινό τουρνουά το μεγάλο φαβορί είναι το Μαρόκο, του γνωστού μας από τον Ολυμπιακό Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος στην πρεμιέρα πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Στα προκριματικά πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, με έξι νίκες σε ισάριθμα ματς, σκοράροντας συνολικά 26 γκολ. Είχε ξεχωρίσει και στο Μουντιάλ του Κατάρ (2022). Είναι μαζί του και η στατιστική. Εναν στους τρεις τίτλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, τον έχει κερδίσει η οικοδέσποινα.

When acrobatics meet precision. ⚡ Ayoub El Kaabi delivers the Goal of the Day with a bicycle kick. ⚽🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/ubvfbMs0LE — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025

Υπάρχουν κι άλλα (φαβορί): η πολυνίκης της διοργάνωσης, Αίγυπτος, η θριαμβεύτρια του 2021 Σενεγάλη, η κάτοχος του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού, η Αλγερία, η Νιγηρία, το Καμερούν… Αλλά είπαμε: το AFCON λατρεύει τις εκπλήξεις.

Αρχίζοντας από το 2028, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, μαζί με το Euro. Ωστόσο, η πιο σημαντική αλλαγή στη δομή του αφρικανικού ποδοσφαίρου είναι η καθιέρωση (από το 2029) ενός ετήσιου Nations League, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι 54 χώρες – μέλη της αφρικανικής συνομοσπονδίας. Ολες αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια των Αφρικανών να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα μιας ακμάζουσας βιομηχανίας αθλητικού θεάματος. Τόσα χρόνια παράγουν εξαιρετικούς παίκτες, αλλά κερδίζουν ελάχιστα από αυτούς. Οι καλύτεροι φεύγουν από μικροί στην Ευρώπη.

Οι αγώνες του αφρικανικού Nations League θα γίνονται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. «Κάθε χρόνο οι κορυφαίοι αφρικανοί παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη θα είναι εδώ, μαζί μας», δήλωσε ο νοτιοαφρικανός δισεκατομμυριούχος και πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Πατρίς Μοτσέπε. Αραγε, τι θα πουν γι’ αυτό οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι που τους χρυσοπληρώνουν;

