Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Η είδηση κυκλοφόρησε την Κυριακή και δεν διαψεύστηκε: η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών –μάλιστα η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και εν αναμονή πολιτικός, έσπευσε να καταγγείλει σχέδιο της κυβέρνησης για εκφοβισμό της.

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος κλιμακίου της ΑΑΔΕ με επίκεντρο τα οικονομικά του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ημέρα που στη Λάρισα άρχιζε η δίκη για τα χαμένα βίντεο.

Tρεις ελεγκτές της ΑΑΔΕ ζήτησαν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου, τα οποία συμφωνήθηκε τελικά να λάβουν στις 9 Ιανουαρίου, καθώς τα αρμόδια μέλη του ΔΣ του Συλλόγου βρίσκονταν τη στιγμή του ελέγχου στη δίκη.

Τι ψάχνουν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ; Εδώ υπάρχουν πολλά σενάρια, αλλά ένα που έχει βάση είναι η πιθανή κακοδιαχείριση των οικονομικών, μετά από τις καταγγελτικές αναρτήσεις του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε δύο κόρες και μια ανιψιά στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, αλλά έχει διαχωρίσει εδώ και πολύ καιρό τη θέση του από τον συγκεκριμένο Σύλλογο, την de facto ηγέτη του, αλλά και τον τρόπο που διεξάγει τον αγώνα του.

Στο άκουσμα πάντως του ελέγχου από την ΑΑΔΕ, η κυρία Καρυστιανού αντέδρασε. Οχι την ημέρα που έγινε η έφοδος του κλιμακίου, αλλά την Κυριακή, όταν μαθεύτηκε. Η πρόεδρος του Συλλόγου ήταν αναμενόμενα σκληρή στα λόγια της και ως συνήθως συνωμοσιολογική, καθώς κατήγγειλε κυβερνητικό σχέδιο για τρομοκράτηση και φίμωση των συγγενών.

Σε ανάρτησή της, η κυρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης» και επέμεινε πως «όλα είναι καθαρά και διάφανα». Ζήτησε δε εξηγήσεις από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ γιατί «προτεραιοποίησε» τον συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο «όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο».

