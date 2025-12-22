Κηφισιά: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με λεία €180.000 – οι δράστες είχαν συλληφθεί 19 φορές ακόμη!

Στην εξιχνίαση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας στην Κηφισιά, με λεία 180.000 ευρώ, έφθασε η ΕΛ.ΑΣ. Συνελήφθησαν δύο άτομα, 36 και 37 ετών αντίστοιχα – εκ των οποίων μάλιστα ο ένας πήγε και αγόρασε μία εβδομάδα μετά, πολυτελές αυτοκίνητο με τα λεφτά της ληστείας.

Οπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια της σχετικής έρευνας, αμφότεροι είχαν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 (!) φορές για πλήθος αδικημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Η ληστεία είχε γίνει το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου, στην Κηφισιά, όταν οι δύο ληστές -γνωρίζοντας προφανώς το δρομολόγιο του υπαλλήλου που μετέφερε τις εισπράξεις της εταιρείας- τον πλησίασαν και με την απειλή όπλου, του απέσπασαν τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -180.000- ευρώ. Αμέσως μετά διέφυγαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Για τις μεταξύ τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητών. Η μηχανή διαφυγής ήταν ιδιοκτησίας του 37χρονου και μάλιστα οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από την Αμεση Δραση για τροχονομική παράβαση.

Οπως προαναφέρθηκε, μόλις επτά ημέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας ο 37χρονος αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεργός του έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά -19- φορές για πλήθος αδικημάτων, όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες κ.α.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν:

το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

-2- συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και

ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι -2- κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Επιπρόσθετα, από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές οχημάτων (δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα) που διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News