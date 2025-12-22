Επίθεση στο Σίδνεϊ: «Συγγνώμη» ζήτησε ο Αλμπανέζι από την εβραϊκή κοινότητα

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Aντονι Αλμπανέζι ζήτησε συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας για την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

«Εχω συναίσθηση του βάρους της ευθύνης για τις θηριωδίες που διαπράττονται ενώ είμαι πρωθυπουργός» και «θλίβομαι για αυτό που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα και το έθνος μας στο σύνολό του», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, που αποδοκιμάστηκε έντονα χθες, κατά τη διάρκεια της τελετής και της τήρησης ενός λεπτού σιγής σε εθνική κλίμακα για τα θύματα στο Σίδνεϊ, μια εβδομάδα μετά την επίθεση.

Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δυο δράστες της αντισημιτικής ενέργειας στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία προτού διαπράξουν τη σφαγή της 14ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δικόγραφα που αποκαλύφθηκαν σήμερα.

Κατά τη δικογραφία, βρέθηκε βίντεο σε κινητό τηλέφωνο στο οποίο οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, ο πατέρας κι ο γιος που διέπραξαν την επίθεση, παρουσιάζονται καθισμένοι μπροστά σε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους να απαγγέλλουν αποσπάσματα του Κορανίου και να κατακεραυνώνουν τους «σιωνιστές».

Παράλληλα ο δράστης που τραυματίστηκε, ο γιος, μετήχθη από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σε φυλακή, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο πατέρας σκοτώθηκε στη διάρκεια της επίθεσης.

Οι δυο άνδρες είχαν κάνει «αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό, όπως φάνηκε στις κάμερες της περιοχής.

Ο Αλμπανέζι κάλεσε σήμερα να υπάρξει υποστήριξη από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου ώστε να θεσπιστεί νομοθεσία που θα προβλέπει επιβαρυντικές περιστάσεις για «τον λόγο μίσους» και άλλα μέτρα για το ζήτημα.

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», είπε ο Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών χαρακτήρισε την επίθεση στην Μπόνταϊ «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» διαπραχθείσα από άνδρες εμπνεόμενους από την «ιδεολογία του μίσους» και με κίνητρο την «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Οι δύο δράστες, στην αρχή της επίθεσης, πέταξαν τέσσερις αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πλήθος, οι οποίοι δεν εξερράγησαν.

Σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του γιου κοντά στην παραλία, βρέθηκαν δυο λάβαρα του ISIS και ένας ακόμα αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ανέφερε η αστυνομία μετά την επίθεση.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, παρουσίασε σειρά από «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα», μετά τη χειρότερη σφαγή στη χώρα-της Ωκεανίας τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κάθε κάτοικός της θα μειωθεί στα τέσσερα. Προβλέπονται εξαιρέσεις, ιδίως για τους αγρότες στην χώρα, που θα έχουν δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους ως και 10 όπλα.

