Τουρισμός: «Δυνατός» Οκτώβριος και έσοδα €22,38 δισ. στο 10μηνο

Με επιπλέον έσοδα 170 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, έκλεισε ο Οκτώβριος του 2025 στον τουρισμό, με τα συνολικά έσοδα από ταξιδιωτικές εισπράξεις να ανέρχονται σε 2,25 δισ. ευρώ (έναντι 2,082 δισ.) και στο δεκάμηνο του έτους στα €22,38 δισ. έναντι €20,55 δισ. (+1,83 δισ. ευρώ).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,2%.

Αντίστοιχα σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδας , τον Οκτώβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 449,5 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε βελτίωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 7,2% (11,8% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,0% (-2,7% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,2% σε τρέχουσες τιμές (6,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα περιορίστηκαν κατά 1,9% (-2,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε μικρή μείωση, λόγω της καταγραφής ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών και της επιδείνωσης στο ισοζύγιο μεταφορών, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό από τη βελτίωση στο ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το Οκτώβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,2%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον Οκτώβριο του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,1 δισεκ. ευρώ. Βελτίωση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,4% (αύξηση 1,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,5% (-3,2% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 2,3% (5,7% και 1,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Οκτώβριο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα ύψους 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τις σχεδόν μηδενικές καθαρές εισπράξεις στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 582,9 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Τον Οκτώβριο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) σημείωσε άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 7,5 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Οκτώβριο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 1,7 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με σημαντικότερη τη συναλλαγή που συνδέεται με την εξαγορά της Bally’s International Interactive (ΗΠΑ) από τον όμιλο INTRALOT.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 1,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο κατά 355,9 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 181,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της στατιστικής προσαρμογής κατά 1,7 δισ. ευρώ που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της αύξησης κατά 543,4 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη μείωση κατά 392,6 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους προέρχεται από την υποχώρηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων των κατοίκων προς μη κατοίκους και από τη μείωση κατά 967,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή κατά 1,7 δισ. ευρώ που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 4,3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 10,3 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη διεύρυνση κατά 5,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την υποχώρηση κατά 4,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 11,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων κατά 6,5 δισ. ευρώ και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,7 δισ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τον περιορισμό κατά 926,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με την υποχώρηση κατά 7,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από τη στατιστική προσαρμογή κατά 6,5 δισ. ευρώ για την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Στο τέλος Οκτωβρίου του 2025 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 19,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,8 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου του 2024.

