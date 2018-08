Μανίλα: Boeing 737 έκανε αναγκαστική προσγείωση και προσέκρουσε στον διάδρομο

Σοβαρές ζημιές υπέστη ένα αεροσκάφος Boeing 737 της Xiamen Airlines, που προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Μανίλα, στις Φιλιππίνες, όπως μεταδίδει το Airlive.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πτήση MF8667 από το Xiamen έκανε αναγκαστική προσγείωση, ενώ βρισκόταν για πάνω από μια ώρα στη Μανίλα, κάνοντας κύκλους.

#BREAKING: Reports of a Boeing 737 crash landing at the Manila Airport in Philippines.

