Δρέσδη: «Στα τσακίδια» φώναξαν ακροδεξιοί διαδηλωτές στη Μέρκελ

Εκατοντάδες ακροδεξιοί διαδηλωτές κάλεσαν επιτακτικά την Άνγκελα Μέρκελ να παραιτηθεί, την ώρα που η καγκελάριος της Γερμανίας συναντιόταν με τοπικούς βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Σαξονία, στην ανατολική Γερμανία.

Το αντιισλαμικό κίνημα PEGIDA οργάνωσε τη διαμαρτυρία εναντίον της Μέρκελ και της απόφασής της, το 2015, η χώρα να δεχθεί σχεδόν 1 εκατομμύρια πρόσφυγες – στην πλειονότητά τους από μουσουλμανικές χώρες.

🆘‼😎⚔ #Germany: The most hated woman visit today Dresden. Citizens and patriots of #Pegida and #AfD gave Angela #Merkel a warm welcome when she arrived in Dresden with her caravan. They shouted, "Merkel must go!" and "Get lost!" also "traitors of the people!". Well done! pic.twitter.com/ZsdRp4AnwW

