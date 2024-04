Λιβύη: Επίθεση με ρουκέτες στην κατοικία του πρωθυπουργού

Η κατοικία του πρωθυπουργού της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, στην Τρίπολη, έγινε στόχος επίθεσης με αυτοπροωθούμενες οπλοβομβίδες (RPGs) την Κυριακή, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, δήλωσε ένας υπουργός, που πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε ποιοι εκτόξευσαν τις ρουκέτες εναντίον του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Δυο κάτοικοι της Τρίπολης επιβεβαίωσαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις σε παραθαλάσσια συνοικία όπου βρίσκονται πολυτελές ξενοδοχείο και η κατοικία του πρωθυπουργού. Ο ένας συμπλήρωσε πως κατόπιν αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή.

🚨#BREAKING: Local media: RPG fired at Tripoli house of West Libya-based Prime Minister Dbeibeh from direction of sea; armored vehicles deployed in Anadulus area pic.twitter.com/NewHJH6HzH

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 31, 2024