Κοινό μέτωπο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ΗΠΑ για την ενέργεια

Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική σταθερότητα και η ενεργειακή ασφάλεια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική βαρύτητα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η περιφερειακή διασυνδεσιμότητα και ο ρόλος του υπό διαμόρφωση Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τον ενεργειακό χάρτη.

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1, οι υπουργοί Ενέργειας των τεσσάρων χωρών επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο αναγνωρίστηκε ως κρίσιμη υποδομή για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της περιοχής.

Οι τέσσερις πλευρές επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε ευρύτερα έργα διασύνδεσης, τόσο σε όσα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης.

Παράλληλα, θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, καθώς και για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από εξωτερικούς κινδύνους.

Στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται ότι το σχήμα 3+1 θα αξιοποιηθεί για τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων ενέργειας, ενισχύοντας την αυτονομία της περιοχής και μειώνοντας την εξάρτηση από «κακόβουλους παράγοντες».

Στο ίδιο πλαίσιο, καταδικάστηκαν οι προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσης, οι υπουργοί δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία σε έργα που συνδέουν ενεργειακά την Ευρώπη με το Ισραήλ, ενώ ανακοινώθηκε ότι η επόμενη υπουργική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Ανατολικομεσογειακού Διαλόγου 3+1.

Η Κοινή Δήλωση Οι υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν για να επαναβεβαιώσουν τη κοινή τους δέσμευση στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για τη στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα της περιοχής. Οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε ευρύτερα έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, τόσο σε αυτά που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης· στην ανάπτυξη της ενέργειας· και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για την υποστήριξη του στόχου διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοφρόνων περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσουν τη συνεχιζόμενη πολεμική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία σε έργα ενεργειακών υποδομών Ευρώπης-Ισραήλ. Οι Υπουργοί στοχεύουν να συνέλθουν εκ νέου στην Ουάσιγκτον, D.C., κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, για να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ανατολικομεσογειακού Διαλόγου Ενέργειας 3+1.

