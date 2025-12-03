Κρεμλίνο: Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη μετά τις συνομιλίες με ΗΠΑ

Χωρίς φως στο τούνελ ολοκληρώθηκε, ύστερα από πέντε ώρες, η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, υπογραμμίζοντας πως δεν επήλθε συμφωνία σε ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.

Στις συνομιλίες συμμετείχε και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως «μένει πολλή δουλειά» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

«Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια ζητήματα (…), άλλα προκάλεσαν επικρίσεις, όμως το ουσιαστικό είναι πως έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ότι τα μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους», συνόψισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Για το ζήτημα των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών -ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας- «δεν έχει επιλεγεί ακόμη ουδείς συμβιβασμός», δεν έχει εξευρεθεί «καμιά λύση», πάντως «ορισμένες αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συζητηθούν», συμπλήρωσε ο Ουσακόφ.

Χαρακτήρισε τη συζήτηση «χρήσιμη», προειδοποιώντας ωστόσο πως «μένει ακόμη πολλή δουλειά» για να κλειστεί συμφωνία, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα επιταχύνουν την προέλασή τους στα μέτωπα.

Μετά τη συνάντησή τους με τη ρωσική ηγεσία στη Μόσχα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ εκτιμάται πως πιθανόν να συναντηθούν σήμερα στην Ευρώπη με ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση του Κιέβου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για «κάποιες προόδους» στις διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε την Τρίτη.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και νομίζω έχουμε σημειώσει κάποιες προόδους, είναι να εξακριβώσουμε με τι θα μπορούσαν να συμβιβαστούν οι Ουκρανοί και να τους δώσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», είπε ο αμερικανός ΥΠΕΞ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πούτιν: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»

Μερικές ώρες προτού συναντηθεί με τους Αμερικανούς, ο Πούτιν απείλησε τους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους πως επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και αρχίσει (πόλεμο), είμαστε έτοιμοι», είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ.

Κι αυτό παρότι ο επικεφαλής του NATO, Μαρκ Ρούτε, δήλωνε νωρίτερα πεπεισμένος ότι οι αμερικανικές προσπάθειες θα «αποκαταστήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη». Μια ημέρα νωρίτερα η Ουάσινγκτον δήλωνε «πολύ αισιόδοξη» για το σχέδιο που παρουσίασε πριν από δυο εβδομάδες.

Ο Τραμπ επανέλαβε από την πλευρά του πως η επίλυση της σύρραξης Ρωσίας-Ουκρανίας είναι περίπλοκη υπόθεση. «Δεν είναι εύκολη κατάσταση, πιστέψτε με. Τι κυκεώνας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, που διαβεβαίωνε προεκλογικά ότι θα έβαζε τέλος στον πόλεμο «σε μια μέρα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό μεγάλη πολιτική και διπλωματική πίεση, κατηγόρησε τη Ρωσία πως χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να «αποδυναμώσει τις κυρώσεις» σε βάρος της Μόσχας.

Είπε πως θέλει το τέλος του πολέμου και όχι «απλά παύση» των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιρλανδία.

Ευρωπαίοι τονίζουν πως ευελπιστούν ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, που θεωρούν πως δείχνει υπερβολική φιλοφροσύνη στον ομόλογό του Πούτιν, δεν θα «θυσιάσει» την Ουκρανία, που αντιστέκεται στη ρωσική επιθετικότητα, όπως το βλέπουν.

