Καζακστάν: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο Αλμάτι

Με βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα η αστυνομία του Καζακστάν επιχείρησε να εμποδίσει τους εκατοντάδες διαδηλωτές οι οποίοι προσπάθησαν την Τρίτη να εισβάλουν στο γραφείο του δημάρχου του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Ένας ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters είπε ότι άκουσε εκρήξεις κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου βρίσκεται το γραφείο του δημάρχου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στο Καζακστάν αφού η κυβέρνηση αύξησε την ανώτατη τιμή του υγραερίου, ενός πολύ δημοφιλούς καυσίμου για τα αυτοκίνητα στη χώρα.

HAPPENING NOW – Internet disrupted amid mass protests in #Almaty, #Kazakhstan over fuel prices. According to latest reports, Security forces are using stun grenades on unarmed protestors in Republic Square pic.twitter.com/L2uDjsbS1h

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 4, 2022