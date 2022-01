Μπουρλά: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν διανεμηθεί 20 εκατ. χάπια στις ΗΠΑ

Σε μια χρονική περίοδο που η μετάλλαξη Ομικρον προκαλεί παγκόσμιο τσουνάμι κρουσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, προχώρησε στη διατύπωση ελπιδοφόρας εκτίμησης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Όπως έγραψε, σε μήνυμά του στο Twitter, η φαρμακευτική εταιρεία του θα παράξει 10 εκατ. επιπλέον θεραπευτικά σκευάσματα για τις ΗΠΑ. «Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχουν διανεμηθεί 20 εκατ. χάπια, με περίπου 10 εκατ. να έχουν δοθεί ως το τέλος Ιουνίου» έγραψε.

Πολλές δόσεις του αντιιικού φαρμάκου Paxlovid αναμένεται να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τη χαραμάδα ελπίδας για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Pfizer will provide 10M additional treatment courses of our #COVID19 oral therapy to the U.S. government. By the end of September, 20M treatment courses will be delivered, with approximately 10M accelerated for delivery by the end of June: https://t.co/S0YTuWnfQb pic.twitter.com/Tl1gBZX4qj

— Albert Bourla (@AlbertBourla) January 4, 2022