Καναδάς: Αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε ομάδα μαθητών

Eντονη ανησυχία επικρατεί στον Καναδά μετά την επίθεση αρκούδας γκρίζλι σε ομάδα μαθητών δημοτικού στην κοινότητα Bella Coola της Βρετανικής Κολομβίας, που είχε ως αποτέλεσμα 11 να τραυματιστούν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 20/11, σε μονοπάτι πεζοπορίας κοντά στην πόλη. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς πάνοπλοι αστυνομικοί και ειδικές υπηρεσίες άγριας ζωής συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ζώου.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της BC, τέσσερις τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο. Στην ομάδα συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Acwsalcta School.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα ενηλίκων προσπάθησε να απωθήσει την αρκούδα, με αποτέλεσμα ορισμένα παιδιά να εκτεθούν σε σπρέι αρκούδας που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια της προσπάθειας απομάκρυνσης του ζώου.

Μητέρα μαθητή δήλωσε στα καναδικά μέσα ενημέρωσης ότι ο 10χρονος γιος της γλίτωσε από τύχη, καθώς το ζώο πέρασε «ξυστά» από δίπλα του, κυνηγώντας άλλο άτομο από την ομάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εκπαιδευτικός φέρεται να δέχτηκε τη σφοδρότερη επίθεση.

Η υπηρεσία επείγουσας υγείας της Βρετανικής Κολομβίας ανέφερε ότι 2 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, 2 σοβαρά τραυματισμένα, 7 ακόμη έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας, οι γιατροί χρειάστηκε να μεταφέρουν ορισμένους τραυματίες σε κοντινό αεροδρόμιο για αεροδιακομιδή.

Οι Αρχές της Nuxalk Nation ανακοίνωσαν μέσω Facebook ότι οι αξιωματικοί περιπολούν οπλισμένοι στην περιοχή και κάλεσαν τους κατοίκους: «Να παραμείνουν στα σπίτια τους και μακριά από τον αυτοκινητόδρομο».

Το Acwsalcta School θα παραμείνει κλειστό προσωρινά, ενώ παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε μαθητές και οικογένειες.

