(Και) η Χίλαρι Κλίντον στηρίζει τον Μπάιντεν

Η πρώην υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να εκφράσει την υποστήριξή της στην προεκλογική εκστρατεία που διεξάγει ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η ανακοίνωση θα γίνει αργότερα σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα, σε μια διαδικτυακή ενημέρωση.

Η στήριξη της Κλίντον ακολουθεί μια σειρά προβεβλημένων Δημοκρατικών που συντάσσονται με τον Μπάιντεν, όπως τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Μπέρνι Σάντερς, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου σε μια κατά τα φαινόμενα αμφίρρομη εκλογική μάχη ενάντια στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χίλαρι Κλίντον ουσιαστικά προανήγγειλε την κίνησή της με μια ανάρτησή της στο Twitter, που απεικονίζει την ίδια με τον Τζο Μπάιντεν και τον Μπαράκ Ομπάμα, σημειώνοντας πως είναι «ενθουσιασμένη».

A little hint about who the surprise guest will be for @JoeBiden‘s 3pm ET town hall today:

(She’s excited.) pic.twitter.com/iGHo6a6G1s

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 28, 2020